Кабмін пропонує штрафувати за порушення комендантської години

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Кабмін пропонує штрафувати за порушення комендантської години
Розмір штрафів поки не уточнюється
Передбачено і зміни до статті 262 КУпАП, які дадуть поліції право затримувати порушників

Уряд схвалив законопроєкт, що передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил воєнного стану, зокрема комендантської години. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, передає «Главком».

Документ пропонує штрафувати за перебування у населених пунктах з обов’язковою евакуацією без спецперепусток, а також за вихід на вулицю у заборонений час без дозволу.

Передбачено і зміни до статті 262 КУпАП, які дадуть поліції право затримувати порушників. Розмір штрафів поки не уточнюється.

Раніше ми писали, що уряд погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, пропозицію мають зареєструвати в Верховній Раді та тільки потім її може розглянути парламент.

До слова, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+».

Водночас оформити відстрочку від мобілізації для працівників закладів загальної середньої освіти через застосунок «Резерв+» наразі технічно неможливо.

Нагадаємо, 13 серпня, уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях – це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. За кожною цифрою – люди, яким держава має допомогти. В основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я», – йдеться у повідомленні.

