Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Закупівля овочерізок у столичні укриття: суд оголосив вирок експосадовиці

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: gazeta.ua

Фігурантку гучної справи про закупівлі для укриттів засудили до семи років ув’язнення з конфіскацією майна

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про закупівлю обладнання для укриттів за завищеними цінами. Начальницю адміністративно-господарського відділу Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Ольгу Дроздову засудили до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком».

фото: ua.news

Суд також позбавив її права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки. Крім того, вирок передбачає конфіскацію майна, яке належить засудженій на праві приватної власності.

Обвинувачення у справі підтримували прокурори Київської міської прокуратури та Дніпровської окружної прокуратури міста Києва. У суді вони довели, що посадовиця, яка відповідала за організацію та проведення закупівель, допустила переплату бюджетних коштів під час укладення договорів.

Один із епізодів стосувався закупівлі овочерізок для закладів освіти. Переплата за цим договором склала понад 462 тис. грн. За цим епізодом суд визнав обвинувачену винною за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Інший епізод стосувався закупівлі стільців для шкільних укриттів у Дніпровському районі столиці. Прокурори довели, що переплата з бюджету склала майже 1 млн 350 тис. грн. За цим епізодом її визнано винною за ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ст. 70 КК України суд визначив остаточне покарання у вигляді семи років позбавлення волі з трирічною забороною обіймати відповідні посади та конфіскацією майна.

Також суд постановив стягнути з Дроздової 462 724 грн у рахунок відшкодування матеріальної шкоди державі. Додатково за позовом прокурорів з неї мають стягнути ще 1 349 595 грн.

Представники обвинувачення заявили, що подаватимуть апеляцію, оскільки вважають вирок занадто м’яким. У прокуратурі наполягають на збільшенні строку ув’язнення до дев’яти років. Сторона захисту повідомила, що подальші юридичні кроки наразі ще не узгоджені.

У серпні 2025 року Дроздова отримала нову підозру у справі про закупівлю генераторів для шкільних укриттів за завищеними цінами. Після оголошення нової підозри вона залишила територію України. Згодом правоохоронці оголосили її в розшук.

У грудні 2025 року під час розгляду справи Ольга Дроздова несподівано долучилася до судового засідання онлайн із Туреччини. Суд дозволив дистанційну участь після наданих документів про лікування в Анталії. Водночас на той момент посадовиця вже перебувала в розшуку після виїзду з України у справі щодо закупівлі генераторів за завищеними цінами.

Читайте також:

Теги: укриття скандал суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокуратура оскаржить запобіжні заходи у справі тиску на бізнес
Гучна справа проти посадовців СБУ. Прокуратура відреагувала на рішення суду
19 березня, 09:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 березня, 04:53
Віктор Орбан заявив, що айтівець «зізнався у тому, що його завербували українці»
Орбан вигадав новий шпигунський скандал, щоб звинуватити у цьому Україну
29 березня, 15:19
Мережа Української православної церкви МП нараховує понад 10 тис. об’єктів
Скільки релігійних організацій, афільованих із РПЦ, ліквідовано в Україні: відповідь Держетнополітики шокує
30 березня, 13:02
Володимир Бугров пояснив, що двері до його кабінету відчинені зранку й аж до вечора
Ректор Університету Шевченка після «секс-скандалу» показав свої робочі апартаменти (відео)
3 квiтня, 07:47
Агентку РФ викрили і віддали під суд за замах на Стерненка
СБУ звинуватили агентку РФ у замаху на Стерненка: справу передали до суду
3 квiтня, 14:13
Між Марічкою Довбенко та Тарасом Тополею розгорівся скандал після інтерв'ю співака
Журналістка заявила про погрози від команди Тараса Тополі через інтерв’ю: деталі
8 квiтня, 09:49
Ексдепутат Віталій Вітікач визнав незаконні активи
Незаконне збагачення: ексдепутат визнав свою вину та заплатить у бюджет
9 квiтня, 15:48
Гетманцев звернувся до Разумкова
«Захом'ячив та відмовився складати мандат». Депутат Гетманцев розкритикував Разумкова
10 квiтня, 16:21

Суспільство

На Чернігівщині місцеві зрізали замки на храмі після переходу до ПЦУ: священник не віддав ключі
На Чернігівщині місцеві зрізали замки на храмі після переходу до ПЦУ: священник не віддав ключі
Закупівля овочерізок у столичні укриття: суд оголосив вирок експосадовиці
Закупівля овочерізок у столичні укриття: суд оголосив вирок експосадовиці
Поліція працюватиме у посиленому режимі з 17 квітня: деталі
Поліція працюватиме у посиленому режимі з 17 квітня: деталі
Поліг під час наступу на Курщині. Згадаймо Юрія Петровського
Поліг під час наступу на Курщині. Згадаймо Юрія Петровського
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 17 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 квітня 2026: традиції та молитва

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua