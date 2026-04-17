Закупівля овочерізок у столичні укриття: суд оголосив вирок експосадовиці

У Києві засудили фігурантку справи про овочерізки для укриттів

Фігурантку гучної справи про закупівлі для укриттів засудили до семи років ув’язнення з конфіскацією майна

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про закупівлю обладнання для укриттів за завищеними цінами. Начальницю адміністративно-господарського відділу Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Ольгу Дроздову засудили до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком».

Суд також позбавив її права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки. Крім того, вирок передбачає конфіскацію майна, яке належить засудженій на праві приватної власності.

Обвинувачення у справі підтримували прокурори Київської міської прокуратури та Дніпровської окружної прокуратури міста Києва. У суді вони довели, що посадовиця, яка відповідала за організацію та проведення закупівель, допустила переплату бюджетних коштів під час укладення договорів.

Один із епізодів стосувався закупівлі овочерізок для закладів освіти. Переплата за цим договором склала понад 462 тис. грн. За цим епізодом суд визнав обвинувачену винною за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Інший епізод стосувався закупівлі стільців для шкільних укриттів у Дніпровському районі столиці. Прокурори довели, що переплата з бюджету склала майже 1 млн 350 тис. грн. За цим епізодом її визнано винною за ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ст. 70 КК України суд визначив остаточне покарання у вигляді семи років позбавлення волі з трирічною забороною обіймати відповідні посади та конфіскацією майна.

Також суд постановив стягнути з Дроздової 462 724 грн у рахунок відшкодування матеріальної шкоди державі. Додатково за позовом прокурорів з неї мають стягнути ще 1 349 595 грн.

Представники обвинувачення заявили, що подаватимуть апеляцію, оскільки вважають вирок занадто м’яким. У прокуратурі наполягають на збільшенні строку ув’язнення до дев’яти років. Сторона захисту повідомила, що подальші юридичні кроки наразі ще не узгоджені.

У серпні 2025 року Дроздова отримала нову підозру у справі про закупівлю генераторів для шкільних укриттів за завищеними цінами. Після оголошення нової підозри вона залишила територію України. Згодом правоохоронці оголосили її в розшук.

У грудні 2025 року під час розгляду справи Ольга Дроздова несподівано долучилася до судового засідання онлайн із Туреччини. Суд дозволив дистанційну участь після наданих документів про лікування в Анталії. Водночас на той момент посадовиця вже перебувала в розшуку після виїзду з України у справі щодо закупівлі генераторів за завищеними цінами.