«Захом'ячив та відмовився складати мандат». Депутат Гетманцев розкритикував Разумкова

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев публічно відповів на заяви нардепа Дмитра Разумкова

Між головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та нардепом Дмитром Разумковим спалахнув новий конфлікт. Причиною стала заява ексспікера у Раді. Про це повідомляє «Главком».

Заява Разумкова

«Колеги, ви знову намагаєтесь закрити дірки бюджету, який понаприймали в минулому році, за рахунок людей. Спочатку цей законопроєкт мав дати державному бюджету України аж 14 млрд грн. Знаєте, скільки коштує державному бюджету України Кабінет міністрів України? 13,5. Можливо, трохи треба ужати тоді гроші на Кабінет міністрів? Я думаю, що міністри переживуть, справляться. До речі, в минулому році ви і збільшили зарплати міністрам, і мільярд гривень виділили на створення додаткових груп, які працюють в міністерствах. Мільярд», – сказав у Раді Разумков 8 квітня про законопроєкт про податок із цифрових платформ.

Відповідь Гетманцева

«Поки ексспікер від «Слуги народу» Разумков, який заслужено, за змову з олігархами, позбувся посади та членства в партії, але чомусь захом’ячив та відмовився складати мандат, засмічує своїм нудним ниттям ефір в залі ВР, я знову звітую про перерахування суми підвищення депутатських виплат на армію», – написав Гетманцев.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики підкреслив: «За березень уже переказав одній з військових частин, які захищають нашу країну, чергові 133 120 гривень – квитанцію про переказ додаю. І зроблю те саме в квітні. Так от, мова про ті самі депутатські виплати, збільшення яких Дімася так полумʼяно критикував, а потім разом із його МФО на честь однієї людини традиційно захом’ячив».

«До речі, сума, яку (безсумнівно з огидою) депутатське МФО Діми отримає за січень-квітень 2026 року і на отримання якої він так красномовно не погоджувався, впирався і заперечував, становить вже 8,4 млн грн. Зараз трибун про це мовчить, як набравши води у хом’ячі щічки», – підсумував нардеп.

Зауважимо, що Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №15111-д, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів. Одним з ініціаторів законопроєкту був Гетманцев.

До слова, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков із другої людини в державі перетворитися у дріб’язкового лобіста.