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Засновник «1+1» напророчив смерть українському телебаченню

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Засновник «1+1» напророчив смерть українському телебаченню
Роднянський стверджує, що зараз увагу глядача можуть затримати лише цікаві телеведучі
фото з відкритих джерел

Роднянський: «Класичне телебачення – це вже рудимент»

Класичне телебачення вмерло ще в 2010-х роках, а зараз майже втратило всі залишки колишньої популярності. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів відомий продюсер та засновник телеканалу «1+1» Олександр Роднянський.

Роднянський розповів, що майже не дивиться українське телебачення зараз, хіба що новини. Здебільшого він читає: відтоді, як популярності набули новинні Telegram-канали, зробив собі вибірку.

«Класичне телебачення – це вже рудимент». Для мене воно остаточно вмерло десь наприкінці 2010-х років», – стверджує продюсер.

На думку Роднянського, класичне телебачення зараз нікому не треба, адже нема людей, які програмують новини, фільми, виробляють програми. Зараз, коли є можливість подивитися будь-що в інтернеті, люди рідко відчувають потребу включити телебачення та зануритися в «старовину» – саме тому українське телебачення доживає останні свої дні. 

Роднянський майже не дивиться й «1+1» – лише тих людей, яким там довіряє.

«Ви ще були дуже маленьким, або щойно народилися, коли ми починали «1+1» (дата створення каналу – 3 вересня 1995 року, журналіст «Главкома» дійсно народився роком пізніше, – «Главком»). У перші дні існування каналу я дуже агресивно просував ведучих», – розповів продюсер.

На початку існування телеканалу Роднянському здавалося, що телевізійний канал – це колективний портрет його ведучих. Людей, які мають право на увагу аудиторії. Привернути цю увагу їм мають допомогти інтелектуальні здібності і харизма. Тому й зараз він дивиться лише тих, хто говорить цікаві речі.

Нагадаємо, що нещодавно продюсер Олександр Роднянский, який довгий час жив та працював в Росії, але з початком агресії РФ виїхав звідти, розповів, які настрої нині панують в Москві. Багатьох тягають на допити, а на нього самого нещодавно написав донос в поліцію відомий російський продюсер. 

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Теги: телебачення Олександр Роднянський

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