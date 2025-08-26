Орбан пригрозив Зеленському «наслідками» через заяву про «Дружбу»

Орбан переконаний, що Україна вдарила по «Дружбі» через те, що Угорщина не підтримує її вступ до ЄС

Угорський премʼєр заявив, що «шантажем, вибухами та погрозами» Україна не зможе потрапити до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про нафтопровід «Дружба» та відносини між країнами. Угорський політик заявив, що український лідер нібито «відкрито погрожував Угорщині». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Magyar Nemzet.

За словами глави угорського уряду, Україна атакувала вузли нафтопроводу «Дружба» через те, що Угорщина не підтримує її членство в ЄС. «Це був насичений вихідний. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він зізнався, що вони стріляють по трубопроводу «Дружба», тому що ми не підтримуємо їхнє членство в ЄС. З цього також видно, що угорці прийняли правильне рішення», – заявив Орбан.

Крім того, премʼєр Угорщини стверджує, що «шантажем, вибухами та погрозами» не можна потрапити до ЄС. «Слова Зеленського матимуть тривалі наслідки», – додав він.

Нагадаємо, Зеленський під час пресконференції у Києві сказав: «Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини». При цьому він не уточнив, чи мається на увазі нафтопровід «Дружба», чи характер відносин між державами.

Використовуючи таку гру слів, Зеленський відповів на запитання журналістки: «Після ударів по «Дружбі» і вашої розмови і прохання до Дональда Трампа, чи з’явилося у вас більше важелів на Віктора Орбана, зокрема щодо зняття вето з відкриття переговорних кластерів?».

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто не зрозумів іронії президента та вийшов з різкою заявою. Будапешт закликав Володимира Зеленського «припинити погрози і перестати наражати на ризик нашу енергетичну безпеку».

До слова, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що українські атаки на нафтопровід «Дружба» «не йдуть їй на користь», та натякнув, що подальші обстріли можуть спричинити зупинку постачання словацького дизелю.