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    12 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    Сьогогдні не можна ревнувати, інакше пара буде нещасливою

    12 вересня в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України.

    12 вересня церква відзначає церковне свято на честь трьох Олександрів: святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського. У цей день влаштовували пишні застілля.

    День працівників нафтової та газової промисловості

    У другу неділю вересня своє професійне свято відзначають українські газівники й нафтовики. День працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості заснований Указом президента № 302/93.

    У нафтовій промисловості зайнято близько 1% населення України. Ці люди щодня займаються видобутком природних ресурсів і вносять величезний вклад до економіки та розвитку країни.

    Яке свято церковне свято

    За народним календарем сьогодні – Олександра Ситника. Цей день отримав назву через те, що 12 вересня зазвичай влаштовували гучні ситні застілля, кликали гостей і пригощали їх ласощами.

    Обов’язковою стравою в цей день була ячмінна каша на молоці, а також – хліб, спечений з борошна нового врожаю. Існував і спеціальний обряд на Ситника. Щоб наступний рік був родючим, потрібно було сплести в одну косу ячмінні, лляні і вівсяні стебла.

    Професійне свято працівників нафтогазового комплексу і паливної промисловості традиційно відзначається не тільки в Україні. Його святкують в Білорусі, Вірменії, Казахстані та Росії, там воно припадає на першу неділю вересня. У Туркменістані в другу суботу вересня і 14 грудня, в Азербайджані 20 вересня.

    Історія свята

    У 1721 році завдяки Петру Першому зі шведами уклали перемир’я. Щоб відзначити подію імператор вирішив перевести в Санкт-Петербург, який тільки відбудували, мощі святого Олександра Невського з Володимира. Петро вважав, що вони будуть захищати його столицю від нападу ворогів. Мощі зберігали з 1723 по 1724 рік у Шліссельбурзі, але потім їх перевезли в Троїцький собор Олександро-Невської Лаври.

    Традиції та обряди

    Цей день назвали Ситником. А все тому, що накривалися багаті столи для гостей, влаштовували бенкети по минаючому літу і в честь настання осені. На стіл обов’язково ставили ячмінну кашу на молоці. Її ще називали свитною, тому що її підсолоджували медовою водою, ситою. Природно, був і свіжий хліб, приготовлений з нового врожаю зерна.

    Що не можна робити сьогодні 12 вересня:

      • Не можна ревнувати, інакше пара буде нещасливою.
      • Не можна пліткувати і обговорювати людину за спиною.
      • У цей день не можна сушити на вулиці подушки і постільну білизну, інакше будуть снитися кошмари.
      • Не можна мити голову, інакше рано облисієте.
      • 12 вересня не можна приносити кошенят в будинок.

      Народні прикмети на 12 вересня

      • Їжаки риють нори на узліссі – до теплої зими. Якщо їжаки забираються вглиб лісу, то зима буде холодною і вітряною.
      • Зоряна ніч – наступний рік буде врожайним.
      • Теплий вечір – до врожаю озимих.
      • Сильний зорепад – до голоду, неврожаю та епідемій.
      • З першим гостем в будинку сьогодні не можна вітатися – до невдачі.
      • Сідати за картковий стіл – весь рік бути в програші.
      • Постіль сушити – до кошмарних снів.
      • Паркан ставити – до злодіїв.
      • До полудня не можна рахувати дрібні гроші – не буде великих грошей.
      • Якщо в цей день господарі завели кошеня, воно накличе нещастя в будинку.
      • Голову мити теж не можна – рано облисієте.
      • Проводити час даремно – весь рік порожньо жити.
      • Помста, зроблена в цей день, обов’язково повернеться бумерангом.
      • Сусід прийшов солі зайняти – не до добра. Солі насипати йому треба, але надалі будьте обережні!
      • Сіль розсипати -до подружньої зради.
      • Якщо їжа в цей день пересолена, значить господиня в когось закохалася.
      • Сіль несподівано закінчилася – грошей не буде.
      • Плакати в цей день – до сварок в сім’ї.

      Іменини

      У неділю, 12 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.

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      Теги: церква свята гроші їжа традиції населення
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      12 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони