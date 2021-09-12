12 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогогдні не можна ревнувати, інакше пара буде нещасливою

12 вересня в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України.

12 вересня церква відзначає церковне свято на честь трьох Олександрів: святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського. У цей день влаштовували пишні застілля.

День працівників нафтової та газової промисловості

У другу неділю вересня своє професійне свято відзначають українські газівники й нафтовики. День працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості заснований Указом президента № 302/93.

У нафтовій промисловості зайнято близько 1% населення України. Ці люди щодня займаються видобутком природних ресурсів і вносять величезний вклад до економіки та розвитку країни.

Яке свято церковне свято

За народним календарем сьогодні – Олександра Ситника. Цей день отримав назву через те, що 12 вересня зазвичай влаштовували гучні ситні застілля, кликали гостей і пригощали їх ласощами.

Обов’язковою стравою в цей день була ячмінна каша на молоці, а також – хліб, спечений з борошна нового врожаю. Існував і спеціальний обряд на Ситника. Щоб наступний рік був родючим, потрібно було сплести в одну косу ячмінні, лляні і вівсяні стебла.

Професійне свято працівників нафтогазового комплексу і паливної промисловості традиційно відзначається не тільки в Україні. Його святкують в Білорусі, Вірменії, Казахстані та Росії, там воно припадає на першу неділю вересня. У Туркменістані в другу суботу вересня і 14 грудня, в Азербайджані 20 вересня.

Історія свята

У 1721 році завдяки Петру Першому зі шведами уклали перемир’я. Щоб відзначити подію імператор вирішив перевести в Санкт-Петербург, який тільки відбудували, мощі святого Олександра Невського з Володимира. Петро вважав, що вони будуть захищати його столицю від нападу ворогів. Мощі зберігали з 1723 по 1724 рік у Шліссельбурзі, але потім їх перевезли в Троїцький собор Олександро-Невської Лаври.

Традиції та обряди

Цей день назвали Ситником. А все тому, що накривалися багаті столи для гостей, влаштовували бенкети по минаючому літу і в честь настання осені. На стіл обов’язково ставили ячмінну кашу на молоці. Її ще називали свитною, тому що її підсолоджували медовою водою, ситою. Природно, був і свіжий хліб, приготовлений з нового врожаю зерна.

Що не можна робити сьогодні 12 вересня:

Не можна ревнувати, інакше пара буде нещасливою.

Не можна пліткувати і обговорювати людину за спиною.

У цей день не можна сушити на вулиці подушки і постільну білизну, інакше будуть снитися кошмари.

Не можна мити голову, інакше рано облисієте.

12 вересня не можна приносити кошенят в будинок.

Народні прикмети на 12 вересня

Їжаки риють нори на узліссі – до теплої зими. Якщо їжаки забираються вглиб лісу, то зима буде холодною і вітряною.

Зоряна ніч – наступний рік буде врожайним.

Теплий вечір – до врожаю озимих.

Сильний зорепад – до голоду, неврожаю та епідемій.

З першим гостем в будинку сьогодні не можна вітатися – до невдачі.

Сідати за картковий стіл – весь рік бути в програші.

Постіль сушити – до кошмарних снів.

Паркан ставити – до злодіїв.

До полудня не можна рахувати дрібні гроші – не буде великих грошей.

Якщо в цей день господарі завели кошеня, воно накличе нещастя в будинку.

Голову мити теж не можна – рано облисієте.

Проводити час даремно – весь рік порожньо жити.

Помста, зроблена в цей день, обов’язково повернеться бумерангом.

Сусід прийшов солі зайняти – не до добра. Солі насипати йому треба, але надалі будьте обережні!

Сіль розсипати -до подружньої зради.

Якщо їжа в цей день пересолена, значить господиня в когось закохалася.

Сіль несподівано закінчилася – грошей не буде.

Плакати в цей день – до сварок в сім’ї.

Іменини

У неділю, 12 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.