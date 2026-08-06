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В Україні з'явилося нове свято

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні з'явилося нове свято
Документ встановив відзначати свято щороку 8 серпня
фото: Генштаб

Указом встановлено, що він набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Президент Володимир Зеленський встановив нове професійне свято – День Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №713/2026.

Відтепер свято щороку відзначатиметься 8 серпня.

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«Ушановуючи мужність і героїзм воїнів Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій постановляю: установити в Україні День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який відзначати щороку 8 серпня. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 1 лютого 2000 року № 154/2000 «Про День військ зв'язку», – йдеться в указі.

Також указом встановлено, що він набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Після набуття чинності документом в Україні щорічно 8 серпня вшановуватимуть військовослужбовців Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Нова пам'ятна дата офіційно замінює День Військ зв'язку, що існував раніше, який був заснований указом президента у 2000 році.

Зауважимо, що сьогодні війська зв’язку є важливою частиною Збройних сил, відповідальною за забезпечення зв’язку та управління військами. Зв’язківці входять до складу всіх родів військ, а їх спеціальність – одна з найнеобхідніших і найбільш затребуваних на фронті.

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Теги: свята військові Володимир Зеленський свято

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