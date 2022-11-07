Зеленський розповів, скільки споживачів залишились без світла

Найбільше споживачів залишились без світла у Києві та Київській області

Станом вечір 6 листопада у Києві та шести областях тривають стабілізаційні відключення електрики. Без світла залишились понад 4,5 млн споживачів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

«Без світла понад 4,5 млн споживачів. Найбільше зараз – у Києві та Київській області. Дійсно складно. На тижні в мене було кілька спеціальних нарад з урядовцями, представниками енергетичних компаній і вертикалі обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці. Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії. Хоч би чого хотіли терористи, хоч би чого домагалися, ми маємо пройти цю зиму й бути навесні ще сильнішими, ніж зараз. Бути ще більше готовими до звільнення всієї нашої території, ніж зараз. Щомісяця маємо ставити складні цілі і, проходячи через них, ставати ще міцнішими», – сказав він.

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» на 7 листопада прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

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