ЄС різко збільшив витрати на зброю: скільки дістанеться Україні

Єгор Голівець
ЄС інвестує €700 млн у виробництво зброї – частина для України
фото з відкритих джерел

Кошти підуть на ракети, ППО та антидронові системи, частину інвестують у виробництво в Україні

Європейська комісія затвердила робочу програму на €1,5 мільярда в межах Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка передбачає модернізацію оборонного сектору ЄС і розширення співпраці з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

«EDIP вирішуватиме нагальні проблеми в європейській обороні та безпеці шляхом збільшення промислових виробничих потужностей, посилення співпраці з Україною, зміцнення спільних європейських закупівель та розвитку європейських оборонних проєктів, які становлять спільний інтерес, що є значним кроком у зусиллях ЄС щодо покращення безпеки Європи», – йдеться у пресрелізі.

Зокрема, понад €700 мільйонів передбачено на збільшення виробництва ключових оборонних компонентів, зокрема антидронових систем, ракет і боєприпасів.

Із цієї суми €260 мільйонів виділяється в межах Інструменту підтримки України (USI) на спільні інвестиційні проєкти, які мають розширити виробничі потужності як в Україні, так і в країнах ЄС.

Ще €325 мільйонів спрямовуються на європейські оборонні проєкти спільного інтересу (EDPCI). До участі в них можуть долучатися Україна та Норвегія.

Окремо €240 мільйонів передбачено на спільні закупівлі державами-членами ЄС і Норвегією оборонного обладнання, зокрема систем протиповітряної та протиракетної оборони, засобів боротьби з дронами, а також наземних і морських бойових систем.

Крім того, оборонні стартапи та малі й середні підприємства отримають €100 мільйонів підтримки через Фонд прискорення трансформації ланцюгів постачання оборони (FAST).

У межах ініціативи BraveTech EU на розвиток оборонних інновацій додатково спрямують €35,3 мільйона, зокрема для підтримки української та європейської промисловості. Перші конкурси пропозицій у межах EDIP відкриються 31 березня 2026 року на Порталі фінансування та тендерів ЄС.

Нагадаємо, що уряд Німеччини спростив процедуру експорту озброєння до України та країн Перської затоки, що дозволить значно пришвидшити постачання військової техніки. 

