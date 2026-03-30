ЄС різко збільшив витрати на зброю: скільки дістанеться Україні

Кошти підуть на ракети, ППО та антидронові системи, частину інвестують у виробництво в Україні

Європейська комісія затвердила робочу програму на €1,5 мільярда в межах Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка передбачає модернізацію оборонного сектору ЄС і розширення співпраці з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

«EDIP вирішуватиме нагальні проблеми в європейській обороні та безпеці шляхом збільшення промислових виробничих потужностей, посилення співпраці з Україною, зміцнення спільних європейських закупівель та розвитку європейських оборонних проєктів, які становлять спільний інтерес, що є значним кроком у зусиллях ЄС щодо покращення безпеки Європи», – йдеться у пресрелізі.

Зокрема, понад €700 мільйонів передбачено на збільшення виробництва ключових оборонних компонентів, зокрема антидронових систем, ракет і боєприпасів.

Із цієї суми €260 мільйонів виділяється в межах Інструменту підтримки України (USI) на спільні інвестиційні проєкти, які мають розширити виробничі потужності як в Україні, так і в країнах ЄС.

Ще €325 мільйонів спрямовуються на європейські оборонні проєкти спільного інтересу (EDPCI). До участі в них можуть долучатися Україна та Норвегія.

Окремо €240 мільйонів передбачено на спільні закупівлі державами-членами ЄС і Норвегією оборонного обладнання, зокрема систем протиповітряної та протиракетної оборони, засобів боротьби з дронами, а також наземних і морських бойових систем.

Крім того, оборонні стартапи та малі й середні підприємства отримають €100 мільйонів підтримки через Фонд прискорення трансформації ланцюгів постачання оборони (FAST).

У межах ініціативи BraveTech EU на розвиток оборонних інновацій додатково спрямують €35,3 мільйона, зокрема для підтримки української та європейської промисловості. Перші конкурси пропозицій у межах EDIP відкриються 31 березня 2026 року на Порталі фінансування та тендерів ЄС.

