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    Суспільство

    Зеленський вийшов з бізнесу та передав свої акції трьом партнерам

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    Зеленський залишився лише в одній юридичній особі - громадській організації Молодіжний центр &laquo;Ліга сміху&raquo; - Зеленський вийшов з бізнесу та передав свої акції трьом партнерам
    Зеленський залишився лише в одній юридичній особі - громадській організації Молодіжний центр «Ліга сміху»

    Першому помічнику Зеленського-президента та давньому партнеру Зеленського-бізнесмена Сергію Шефіру дісталось більше всіх

    Президент Володимир Зеленський вийшов із бізнесу та передав частки у своїх компаніях трьом соратникам та партнерам - братам Сергію та Борису Шефірам та Тимуру Міндічу.

    Про це у вівторок, 13 серпня, повідомляє Liga.net з посиланням на дані Єдиного держреєстру.

    Зазначається, що першому помічнику Зеленського-президента та давньому партнеру Зеленського-бізнесмена Сергію Шефіру дісталось більше всіх: Зеленський передав йому свою частку у 8 компаніях.

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    Його старшому брату, шеф-редактору і автору «Студії Квартал 95» Борису Шефіру перейшли частки у двох компаніях.

    Раніше Сергій Шефір в інтерв'ю The Бабель розповів, що зміна власників - номінальна. За його словами, частки у бізнесі перейшли за домовленістю та повернуться до Зеленського після завершення п'ятирічного президентського терміну.

    Зеленський залишився лише в одній юридичній особі - громадській організації Молодіжний центр «Ліга сміху».

    Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський вирішив, що не буде продавати частку в бізнесі, а замість цього передасть її з гарантіями повернення через 5 років.

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