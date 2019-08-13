Зеленський вийшов з бізнесу та передав свої акції трьом партнерам



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Зеленський залишився лише в одній юридичній особі - громадській організації Молодіжний центр «Ліга сміху»

Першому помічнику Зеленського-президента та давньому партнеру Зеленського-бізнесмена Сергію Шефіру дісталось більше всіх

Президент Володимир Зеленський вийшов із бізнесу та передав частки у своїх компаніях трьом соратникам та партнерам - братам Сергію та Борису Шефірам та Тимуру Міндічу.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомляє Liga.net з посиланням на дані Єдиного держреєстру.

Зазначається, що першому помічнику Зеленського-президента та давньому партнеру Зеленського-бізнесмена Сергію Шефіру дісталось більше всіх: Зеленський передав йому свою частку у 8 компаніях.

Його старшому брату, шеф-редактору і автору «Студії Квартал 95» Борису Шефіру перейшли частки у двох компаніях.

Раніше Сергій Шефір в інтерв'ю The Бабель розповів, що зміна власників - номінальна. За його словами, частки у бізнесі перейшли за домовленістю та повернуться до Зеленського після завершення п'ятирічного президентського терміну.

Зеленський залишився лише в одній юридичній особі - громадській організації Молодіжний центр «Ліга сміху».

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський вирішив, що не буде продавати частку в бізнесі, а замість цього передасть її з гарантіями повернення через 5 років.