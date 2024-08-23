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Втрати ворога станом на 23 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
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Втрати ворога станом на 23 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 912-й день повномасштабної війни в Україні.
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 23 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 605330 (+1190) осіб,
  • танків  ‒ 8533 (+4) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16599 (+32) од,
  • артилерійських систем  – 17307 (+45) од,
  • РСЗВ  – 1167 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 932 (+1) од,
  • літаків  – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 14025 (+27),
  • крилаті ракети  ‒ 2442 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2910 (+6)
Втрати ворога станом на 23 серпня 2024 року
Втрати ворога станом на 23 серпня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 23 серпня:

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 7 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 23 серпня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 23 серпня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Нині триває 912-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року 
Теги: війна Генштаб втрати

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