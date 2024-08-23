Втрати ворога станом на 23 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 605330 (+1190) осіб,

танків ‒ 8533 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16599 (+32) од,

артилерійських систем – 17307 (+45) од,

РСЗВ – 1167 (+1) од,

засоби ППО ‒ 932 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27),

крилаті ракети ‒ 2442 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 2910 (+6)

Втрати ворога станом на 23 серпня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 23 серпня:

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 23 серпня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Нині триває 912-й день повномасштабної війни в Україні.