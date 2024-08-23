Втрати ворога станом на 23 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 23 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 23 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 605330 (+1190) осіб,
- танків ‒ 8533 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16599 (+32) од,
- артилерійських систем – 17307 (+45) од,
- РСЗВ – 1167 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 932 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2442 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 2910 (+6)
Активність флоту окупантів станом на 23 серпня:
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 7 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 912-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0