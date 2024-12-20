Нічна атака «Шахедів»: у Деснянському районі столиці є пошкодження

Повітряна тривога в Києві через атаку «Шахедів» за ніч лунала два рази

Інформації щодо потерпілих наразі не надходило

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Попередньо, незначних пошкоджень зазнав фасад складського приміщення.

Інформації щодо пожежі чи потерпілих не надходило.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві за ніч лунала два рази.

Дос лова, триває 1031-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.