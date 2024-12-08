Став на захист України з перших днів війни. Згадаймо Бориса Швиряєва
Захисник України виконував завдання із забезпечення збройної відсічі агресору на східному напрямку
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Бориса Швиряєва.
23 листопада 2024 року обірвалося життя захисника зі Львівщини, 29-річного Бориса Швиряєва. Про це повідомила Львівська міська рада.
Борис народився 18 листопада1995 року у Львові. Навчався у колишній середній загальноосвітній школі №89 (нині – ліцей «Сихівський» Львівської міської ради).
Після завершення навчання працював у сфері торгівлі. У вільний час захоплювався автомобілями, за словами родини, любив життя: був веселим, усміхненим та балакучим.
Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист Батьківщини від російських загарбників. Виконував завдання із забезпечення збройної відсічі агресору на східному напрямку спершу у лавах 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR, згодом – 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.
Чин похорону захисника відбувся 3 грудня 2024 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі.
У Бориса Швиряєва залишилися батьки, двоє братів, тітка, племінники.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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