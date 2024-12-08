Став на захист України з перших днів війни. Згадаймо Бориса Швиряєва

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації воїн став на захист Батьківщини від російських загарбників

Захисник України виконував завдання із забезпечення збройної відсічі агресору на східному напрямку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Бориса Швиряєва.

23 листопада 2024 року обірвалося життя захисника зі Львівщини, 29-річного Бориса Швиряєва. Про це повідомила Львівська міська рада.

Борис народився 18 листопада1995 року у Львові. Навчався у колишній середній загальноосвітній школі №89 (нині – ліцей «Сихівський» Львівської міської ради).

Після завершення навчання працював у сфері торгівлі. У вільний час захоплювався автомобілями, за словами родини, любив життя: був веселим, усміхненим та балакучим.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист Батьківщини від російських загарбників. Виконував завдання із забезпечення збройної відсічі агресору на східному напрямку спершу у лавах 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR, згодом – 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Борис Швиряєв виконував завдання із забезпечення збройної відсічі агресору на східному напрямку фото: Львівська міська рада

Чин похорону захисника відбувся 3 грудня 2024 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі.

У Бориса Швиряєва залишилися батьки, двоє братів, тітка, племінники.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.