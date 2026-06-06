На Ленінградщині детонують військові склади, оголошено евакуацію населення

Атака безпілотників спричинила детонацію вибухівки на військових складах у селищі Велика Іжора

У ніч проти 6 червня, паралельно з масованими нальотами безпілотників на Кронштадт та об'єкти в Санкт-Петербурзі, потужна пожежа із затяжною детонацією спалахнула у Ломоносовському районі Ленінградської області РФ. Епіцентром став закритий військовий об'єкт у селищі Велика Іжора, розташованому на південному березі Фінської затоки. Про це повідомляє «Главком».

У селищі розпочалася масштабна детонація на складах боєприпасів та озброєння, що викликало справжній шок і паніку серед місцевого населення.

За свідченнями мешканців Великої Іжори, перші гучні вибухи пролунали після того, як у небі над районом було помічено проліт кількох безпілотників. Невдовзі після первинних спалахів розпочалася безперервна ланцюгова детонація.

Люди опинилися у повному інформаційному вакуумі – у перші години ніхто не розумів, що відбувається.

Селище Велика Іжора з радянських часів є великим мілітарним хабом. Тут розташований 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ, а також великі бази зберігання озброєння та матеріально-технічного забезпечення Балтійського флоту.

На території цієї закритої зони зберігалися тисячі тонн боєприпасів: артилерійські снаряди великих калібрів, міни, протикорабельні ракети, а також заряди для систем протиповітряної оборони. Судячи з характеру та тривалості детонації, ймовірно, один із ключових секторів цього арсеналу повністю знищено.

Російська влада та Міністерство оборони РФ традиційно намагаються применшувати масштаби катастрофи. Губернатор Ленінградської області тривалий час не коментував ситуацію, а згодом виступив із заявою, в якій оголосив евакуацію через пожежу на військовій базі.

Проте заграва, яку бачило пів Кронштадта, та кадри евакуації, що просочилися в мережу, наочно доводять: воєнна інфраструктура окупантів у Балтійському регіоні зазнала чергового нищівного та болісного удару.

Нагадаємо, у Тюмені спалахнула масштабна пожежа на території Антипінського нафтопереробного заводу – одного з найбільших приватних НПЗ у Російській Федерації. Очевидці повідомляють про серію вибухів, після яких над підприємством піднявся велетенський стовп вогню та густого чорного диму.

До слова, вночі 6 червня безпілотники атакували паливну інфраструктуру території Кубані. Об'єктом масованої атаки безпілотних літальних апаратів стала велика нафтобаза, розташована в Краснодарському краї РФ.

Цей паливний хаб відігравав важливу роль у забезпеченні горючо-мастильними матеріалами угруповань військ агресора на східному напрямку. Унаслідок влучань дронів на території підприємства спалахнула пожежа. Наліт безпілотників припав на промислову зону поблизу міста Усть-Лабінськ, що розташоване у східній частині Краснодарського краю, приблизно за 550 кілометрів від поточної лінії фронту в Україні.