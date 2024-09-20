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Нічні вибухи на Рівненщині: що відомо про наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нічні вибухи на Рівненщині: що відомо про наслідки
Сили ППО працювали вночі на Рівненщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Захисники неба збивали російські цілі над регіоном

У ніч на 20 вересня ворог атакував Рівненщину ударними дронами. В області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у своєму телеграм-каналі.

«Сили ППО працювали вночі на Рівненщині. Як результат – збиття повітряної ворожої цілі», – заявив глава регіону.

За його словами, ушкоджень інфраструктури зафіксовано не було, люди також не постраждали.

Зазначимо, що в ніч на 20 вересня Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск ворожих ударних дронів по українських областях.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську. 

За даними очільниці Івано-Франківщині Світлани Онищук, унаслідок ворожої атаки на область ніхто не постраждав.

Крім того, у четвер, 19 вересня, російські війська обстріляли селище Вільча Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу у свій день народження загинув 85-річний чоловік.

Теги: Рівненщина Рівне дрон війна

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