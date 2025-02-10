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Не залишилося нічого? Нардеп пояснив, що не так з ідеєю Трампа забуритися в українські надра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Не залишилося нічого? Нардеп пояснив, що не так з ідеєю Трампа забуритися в українські надра
Політик анонсував ревізії та аудит всіх родовищ корисних копалин
фото з відкритих джерел

За словами Данила Гетманцева, усі дозволи на комерційно привабливі українські родовища вже роздано

Для того, аби надати дозвіл Сполученим Штатам Америки на користування українськими надрами потрібно його мати. Про це заявив народний депутат Данило Гетманцев.

За словами депутата, за 30 років усі дозволи на комерційно привабливі родовища були роздані «поважним людям». Ба більше, майже за безцінь

«Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого», – каже він.

Гетманцев згадав колишнього міністра екології в уряді президента-втікача Віктора Януковича Миколу Злочевського, який створив приватну групу компаній, що спеціалізується на видобутку природного газу. За словами політика, Злочевський, продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ.

«Питання про повернення народу України вкрадених надцінних родовищ неодноразово підіймалося, але зусиллями олігарха було замʼяте у наших владних кабінетах. Скажімо прямо - Злочевський найбільш одіозний, але точно не виняток, адже крадіжка надр – справа «честі» кожного поважаючого себе олігарха минулих часів», – зазначив голова парламентського комітету.

Нардеп зазначив, що потрібно провести ревізії всіх родовищ корисних копалин і повернення їх у власність народу.

«І скажімо прямо – його треба вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів. Це наша справа і інтерес народу. А вже після його вирішення, родовища можливо і доцільно передати іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг зі справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні, що має отримати народ України», – додав він.

Політик анонсував ревізії та аудит. «Готую відповідне звернення на РНБО. Це точно питання нацбезпеки», – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вже заявляв, що шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США.

Зеленський своєю чергою прокоментував заяву глави США Дональда Трампа щодо рідкісноземельних металів України. Він зауважив, що країна готова до американських інвестицій. Президент нагадав, що в плані перемоги України є пункт, який передбачає інвестиції у видобування корисних копалин.

Раніше Трамп зізнався, що розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Він вважає, що Путіну «небайдужі» вбивства на полі бою.

До слова, очільник Сполучених Штатів Америки заявив, що хоче укласти угоду на $500 млн із президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що вона дозволить США отримати доступ до рідкісноземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній мирній угоді.

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Теги: Дональд Трамп США корисні копалини Данило Гетманцев депутат війна

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