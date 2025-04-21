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Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Юрія Боршовського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Юрія Боршовського
За словами рідних, Юрій Боршовський був надзвичайно привітною людиною та намагався усім допомогти
колаж: glavcom.ua

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Боршовський став на захист Батьківщини до лав 21-го батальйону спеціального призначення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Боршовського.

Військовослужбовець Юрій Боршовський з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист Батьківщини від російських окупантів і поліг у бою з ворогом 13 квітня .2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Юрій Боршовський народився 6 травня 1991 року у Львові. Навчався у ліцеї №38 Львівської міської ради. Згодом здобув професійно-технічну освіту у Вищому професійному училищі №63 міста Львова. Зараз заклад має назву Львівське вище професійне училище транспортних технологій та сервісу Національного транспортного університету. 

Працював спершу на фанерному заводі, згодом на низці місцевих підприємств міста Львова. За словами рідних, Юрій Боршовський був надзвичайно привітною людиною та намагався усім допомогти. 

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист Батьківщини від російських загарбників до лав 21-го батальйону спеціального призначення Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на Донеччині.

Життя захисника України обірвалося 13 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Прощання з воїном та Чин парастасу відбувся 17 квітня 2025 року у Храмі Пресвятого Серця Христового у Рясному.

Поховали захисника на Личаківському кладовищі у Львові. 

Юрій Боршовський виконував бойові завдання на Донеччині
Юрій Боршовський виконував бойові завдання на Донеччині
фото: Львівська міська рада

В Юрія Боршовського залишилися мама та сестра з родиною. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

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