На Київщині перекрито рух транспорту мостом: подробиці

Міст було пошкоджено під час бойових дій на території Київщини

З метою безпечного руху потік буде здійснюватися в об’їзд автомобільними дорогами

Сьогодні, 10 червня, на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів в селі Хотянівка перекрито рух мостом через його аварійний стан. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

З метою безпечного та безперебійного дорожнього руху рух буде здійснюватися в об’їзд автомобільними дорогами:

О100805 /Київ – Вишгород – Десна -Чернігів/ – Ровжі,

С100820 /Київ – Вишгород – Десна -Чернігів/ – Лебедівка.

КОВА зазначає, що буде відновлено рух паралельною понтонною переправою поряд з пошкодженим мостом.

Відомо, що міст було пошкоджено під час бойових дій на території Київщини.

До слова, у Комунальне підприємство «Київський метрополітен» активно йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста. Зазначається, що загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків. Вигівський додає, що ситуація з браком фахівців у столичному метро пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.