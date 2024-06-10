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На Київщині перекрито рух транспорту мостом: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Київщині перекрито рух транспорту мостом: подробиці
Міст було пошкоджено під час бойових дій на території Київщини
фото: КОВА

З метою безпечного руху потік буде здійснюватися в об’їзд автомобільними дорогами

Сьогодні, 10 червня, на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів в селі Хотянівка перекрито рух мостом через його аварійний стан. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

З метою безпечного та безперебійного дорожнього руху рух буде здійснюватися в об’їзд автомобільними дорогами:

  • О100805 /Київ – Вишгород – Десна -Чернігів/ – Ровжі,
  • С100820 /Київ – Вишгород – Десна -Чернігів/ – Лебедівка.

КОВА зазначає, що буде відновлено рух паралельною понтонною переправою поряд з пошкодженим мостом.

Відомо, що міст було пошкоджено під час бойових дій на території Київщини.

До слова, у Комунальне підприємство «Київський метрополітен» активно йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста. Зазначається, що загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків. Вигівський додає, що ситуація з браком фахівців у столичному метро пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою. 

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Теги: війна Київщина автомобіль Україна міст

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