Соболєв став співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян

Гравець «Зеніта» та збірної Росії з футболу Олександр Соболєв потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Соболєв брав участь в акції виходу футболістів на матч разом з дітьми учасників російської агресії проти України. Ця акція відбулася перед грою російської Прем'єр-ліги ЦСКА – «Зеніт», яка відбулася 14 вересня у Москві.

Захід було організовано так званим фондом «Захисники Вітчизни». Ця організація, зокрема, надає допомогу російським окупантам та членам їхніх сімей. На футболці всіх дітей, які були учасниками акції, було розміщено емблему фонду.

Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руку дітей російських окупантів.

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Олександр Соболєв народився 7 березня 1997 року у Барнаулі. За збірну Росії зіграв 14 матчів, у яких забив 6 м'ячів. Також він тричі визнавався найкращим гравцем місяця в російській Прем'єр-лізі. Російський футбольний союз двічі включав Соболєва до переліку 33 найкращих гравців сезону.

Нагадаємо, що Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

Уродженець Луцька передав свою футболку з автографом організаторам аукціону в соціальній мережі Telegram, які збираються кошти для армії РФ. Зазначається, що футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500).

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначають організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. На ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.