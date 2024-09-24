Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Підтримував війну. Футболіст збірної Росії Соболєв потрапив у базу «Миротворця»

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підтримував війну. Футболіст збірної Росії Соболєв потрапив у базу «Миротворця»
Соболєв брав участь в пропагандистській акції

Соболєв став співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян

Гравець «Зеніта» та збірної Росії з футболу Олександр Соболєв потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Соболєв брав участь в акції виходу футболістів на матч разом з дітьми учасників російської агресії проти України. Ця акція відбулася перед грою російської Прем'єр-ліги ЦСКА – «Зеніт», яка відбулася 14 вересня у Москві.

Захід було організовано так званим фондом «Захисники Вітчизни». Ця організація, зокрема, надає допомогу російським окупантам та членам їхніх сімей. На футболці всіх дітей, які були учасниками акції, було розміщено емблему фонду.

Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руку дітей російських окупантів.

5 фото
На весь екран

Олександр Соболєв народився 7 березня 1997 року у Барнаулі. За збірну Росії зіграв 14 матчів, у яких забив 6 м'ячів. Також він тричі визнавався найкращим гравцем місяця в російській Прем'єр-лізі. Російський футбольний союз двічі включав Соболєва до переліку 33 найкращих гравців сезону.

Нагадаємо, що Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

Уродженець Луцька передав свою футболку з автографом організаторам аукціону в соціальній мережі Telegram, які збираються кошти для армії РФ. Зазначається, що футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500).

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначають організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. На ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільша в Європі Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває в окупації
Чи може Україна обміняти частину Курщини на Запорізьку АЕС: коментар «Укренерго»
29 серпня, 14:33
Син головного рабина України (на фото обведений білим олівцем) загинув, захищаючи Україну
На війні загинув прийомний син головного рабина України
3 вересня, 17:37
Місце дислокації гелікоптера встановлено
Російський вертоліт Мі-8 зник під час польоту в Бурятії
3 вересня, 12:32
Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу Nasams
Канада передасть Україні систему Nasams: названа дата
5 вересня, 20:31
З російського полону повернулося 82 рядових та сержантів
Із російського полону повернулися 103 українських військових, серед них бійці «Азова» (фото, відео)
14 вересня, 14:25
За даними британської розвідки, темпи набору російських військових у 2024 році знизилися в порівнянні з 2023-м
Скільки Росії коштує війна в Україні: британська розвідка оприлюднила цифри
17 вересня, 14:11
Київщину атакували ворожі дрони
Вночі окупанти атакували Київщину
19 вересня, 07:55
Майже половина (49%) громадян РФ підтримали б виведення російських військ і мирні переговори з Україною
Майже половина росіян підтримують виведення військ з України – опитування
21 вересня, 04:21
Уночі Росія перебувала під атакою безпілотників
Нічна атака на Росію: окупанти підрахували кількість безпілотників
21 вересня, 10:03

Новини

Підтримував війну. Футболіст збірної Росії Соболєв потрапив у базу «Миротворця»
Підтримував війну. Футболіст збірної Росії Соболєв потрапив у базу «Миротворця»
Правоохоронці провели обшуки в будинку Артема Мілевського (відео)
Правоохоронці провели обшуки в будинку Артема Мілевського (відео)
УЄФА визнала суддівську помилку, яка вплинула на визначення переможця Євро-2024
УЄФА визнала суддівську помилку, яка вплинула на визначення переможця Євро-2024
Ексдружина Тимощука прокоментувала те, що він передав футболку на російський воєнний аукціон
Ексдружина Тимощука прокоментувала те, що він передав футболку на російський воєнний аукціон
Людмила Кіченок повторила національний рекорд України у тенісних рейтингах
Людмила Кіченок повторила національний рекорд України у тенісних рейтингах
Українська кіберспортивна команда NAVI виграла престижний турнір
Українська кіберспортивна команда NAVI виграла престижний турнір

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
48K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
27K
Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
25K
Кабмін готує комплексну пенсійну реформу: деталі
24K
Відключення світла: як діятимуть графіки 24 вересня

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua