Українцям стане важче отримати карту поляка – Rzeczpospolita

Уряд Дональда Туска планує внести зміни до міграційної політики через численні зловживання

Польский уряд хоче боротися зі зловживаннями у отриманні карти поляка. За словами польських посадових осіб, були випадки, коли місцеві архіви чи суди у країнах, де діє програма, брали участь у фальсифікаціях документів. Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

«Понад 206 тис. людей сьогодні мають карту поляка, запроваджену у 2007 році. Найбільше карток ми видали білорусам і українцям», – йдеться у статті.

Проте уряд Дональда Туска планує внести зміни до міграційної політики та ускладнити отримання карти поляка. Влада оголосила про зміни, які мають стати «відповіддю на повідомлення про зловживання в процесі репатріації та видачі карт поляка, зокрема щодо використання заявниками підроблених документів для підтвердження польського походження».

Раніше, щоб отримати документ, заявнику потрібно довести наявність родичів польської національності за прямою висхідною лінією (мати, батько, бабуся, дідусь або двоє з прабабусі і прадіда) або брати активну участь у польських організаціях не менше трьох років. При цьому розмовляти польською було необов'язково.

Уряд Польщі планує повернути підтвердження знання польської мови та головне – ретельніше оцінюватимуться документи претендентів, а діячі польських громадських організацій більше не матимуть пільг при отриманні цього документа.



У звіті Центру міграційних досліджень за червень 2022 року вказується, що із 162 тис. карток (дані зібрані 7 років тому) менше ніж 7 тис. (4%) дісталися людям без польського походження.

«Найчастіше ці документи видавали Федерація польських організацій в Україні (2,2 тис.), Спілка поляків України (1,1 тис.) та Спілка поляків Білорусі (912)», – йдеться у статті.

Коли Польща запустила в Білорусі програму «Карта поляка», навколо цього створилася ціла індустрія. Щедро оплачувані компанії знаходили документи та влаштовували зустрічі в консульстві. Скільки було фейків – ніхто не знає, констатують журналісти.



Власники карти поляка можуть отримувати фінансову підтримку від польської держави у перші дев'ять місяців проживання у Польщі. Так, наприкінці 2016 року влада внесла зміни до Закону про «Карту поляка», додавши гарантію грошової допомоги протягом перших дев’яти місяців перебування в Польщі. Їх надає воєвода на прохання зацікавленої сторони. Перші три місяці іноземець отримує половину найнижчої зарплати (зараз 4300 злотих – 44019 грн) на кожного члена родини. З четвертого по дев'ятий місяць – 60%.

За даними 2023 року, держава виділила на ці потреби близько 40 мільйонів злотих. Проте з кожним роком кількість запитів на такі виплати зростає. У 2022 році було подано рекордні 12 тис. заявок, що вдвічі більше, ніж у 2020 році. Державні органи не завжди встигають опрацьовувати всі запити вчасно, що призводить до затримок у фінансовій допомозі.

Нагадаємо, 11 організаторів незаконного перетину польського кордону з Білорусі затримали прикордонники. Затримані були причетні до організації переправлення мігрантів з території Росії та Білорусі до країн Західної Європи. Серед затриманих – громадяни України, Білорусі, Польщі та Росії.