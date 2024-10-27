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Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Олега Буякіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Олега Буякіна
Коли ворожі російські війська вторглися на територію України, Олег Буякін за покликом серця пішов на фронт добровольцем
колаж: glavcom.ua

Солдата Олега Буякіна нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Буякіна. 

Життя захисника України обірвалося 3 червня 2023 року від травм, отриманих на Донецькому напрямку внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Авдіївка. Про це повідомила Лохвицька міська рада

Олег Буякін народився 20 вересня 1996 року у селі Білогорілка у Лохвицькій міській громаді Миргородського району Полтавської області. Після закінчення дев'яти класів місцевої школи у 2012 році вступив до Решетилівського професійного ліцею, де здобув професію електрогазозварника.

З 2014 року юнак працював за професією у столичній фірмі «Укртранс». У вересні 2020 року переїхав у село Лука.

Перед війною Олег працював за кордоном. Коли ворожі російські війська вторглися на територію України, Олег Буякін за покликом серця пішов на фронт добровольцем.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Буякін пішов на фронт добровольцем
На початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Буякін пішов на фронт добровольцем
фото: Лохвицька міська рада, Facebook

Він служив у званні солдата в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Життя захисника України обірвалося 3 червня 2023 року від травм, отриманих на Донецькому напрямку внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Авдіївка.

Захисник України покоїться на кладовищі №1 у селі Лука. Полеглому воїнові було 26 років.

Нагорода Олега Буякіна
Нагорода Олега Буякіна
фото: Лохвицька міська рада, Facebook

28 червня 2024 року за мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України від 28.06.2024 року № 401 солдата Олега Буякіна 1996 року народження нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Орден сина отримав батько захисника Віталій Анатолійович Буякін
Орден сина отримав батько захисника Віталій Анатолійович Буякін
фото: Лохвицька міська рада, Facebook

У Олега Буякіна залишилися тато, мама та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять Україна

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