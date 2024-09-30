Гельсінська комісія закликає США переглянути стратегію взаємодії з Росією
Гельсінська комісія вважає, що Вашингтон повинен переглянути своє ставлення до Росії, як він робив це у відносинах з Китаєм
Вашингтон повинен переглянути своє ставлення до Росії, відмовитися від статусу-кво часів холодної війни у відносинах з Російською Федерацією й назвати Москву постійною загрозою глобальній безпеці. Про це йдеться в доповіді Гельсінської комісії, повідомляє The Hill.
Як зазначається в доповіді, Вашингтон повинен переглянути своє ставлення до Росії, як він робив це у відносинах з Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідно розподілити ресурси.
Пріоритетним напрямком стратегії доповіді є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти Росії, заклик до «масованої» військової та гуманітарної допомоги Києву і надання українським збройним силам можливості завдати удару вглиб Росії за допомогою зброї, наданої США.
Політичні пропозиції доповіді виходять за межі зобов'язань адміністрації Байдена щодо України і йдуть всупереч із позицією колишнього президента, кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, та його союзників у Конгресі.
Трамп давно стверджує, що США витрачають занадто багато на європейську безпеку. І він агітує за укладення угоди між Україною та Росією шляхом прямих переговорів з їхніми лідерами, включаючи російського президента Володимира Путіна.
Однак голова Гельсінського комітету, республіканець Джо Вілсон (Південна Кароліна) відкинув можливість того, що Трамп укладе угоду з Путіним.
«Для мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця Путіна. Путін – не та людина, з якою можна досягти домовленості, яка була б суттєвою і тривалою», – сказав Вілсон в інтерв'ю The Hill в короткій розмові про звіт.
Як зазначає The Hill, попри те, що в Республіканській партії зростає опозиція до надання військової та економічної підтримки Україні, лідери Республіканської партії, зосереджені на зовнішній політиці, здебільшого налаштовані на підтримку України, забезпечення зобов'язань перед НАТО та зміцнення демократії в пострадянських державах.
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