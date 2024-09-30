Гельсінська комісія закликає США переглянути стратегію взаємодії з Росією

Пріоритетним напрямком стратегії доповіді Гельсінської комісії є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти Росії

Гельсінська комісія вважає, що Вашингтон повинен переглянути своє ставлення до Росії, як він робив це у відносинах з Китаєм

Вашингтон повинен переглянути своє ставлення до Росії, відмовитися від статусу-кво часів холодної війни у відносинах з Російською Федерацією й назвати Москву постійною загрозою глобальній безпеці. Про це йдеться в доповіді Гельсінської комісії, повідомляє The Hill.

Як зазначається в доповіді, Вашингтон повинен переглянути своє ставлення до Росії, як він робив це у відносинах з Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідно розподілити ресурси.

Пріоритетним напрямком стратегії доповіді є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти Росії, заклик до «масованої» військової та гуманітарної допомоги Києву і надання українським збройним силам можливості завдати удару вглиб Росії за допомогою зброї, наданої США.

Політичні пропозиції доповіді виходять за межі зобов'язань адміністрації Байдена щодо України і йдуть всупереч із позицією колишнього президента, кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, та його союзників у Конгресі.

Трамп давно стверджує, що США витрачають занадто багато на європейську безпеку. І він агітує за укладення угоди між Україною та Росією шляхом прямих переговорів з їхніми лідерами, включаючи російського президента Володимира Путіна.

Однак голова Гельсінського комітету, республіканець Джо Вілсон (Південна Кароліна) відкинув можливість того, що Трамп укладе угоду з Путіним.

«Для мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця Путіна. Путін – не та людина, з якою можна досягти домовленості, яка була б суттєвою і тривалою», – сказав Вілсон в інтерв'ю The Hill в короткій розмові про звіт.

Як зазначає The Hill, попри те, що в Республіканській партії зростає опозиція до надання військової та економічної підтримки Україні, лідери Республіканської партії, зосереджені на зовнішній політиці, здебільшого налаштовані на підтримку України, забезпечення зобов'язань перед НАТО та зміцнення демократії в пострадянських державах.

Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі, також відома як Гельсінська комісія США – незалежна урядова агенція США, створена Конгресом у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань Організації з безпеки та співробітництва. Комісія була ініційована представником Палати представників Міллісентом Фенвіком і заснована 1975 року відповідно до публічного закону № 94-304 і розташована в Ford House Office Building.

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