Росія скасовує проведення ходи «Безсмертний полк»

Вже другий рік поспіль Росія скасовує улюблену пропагандистську акцію Путіна

У Москві скасовано проведення ходи «Безсмертний полк» 9 травня. Натомість подія відбудеться в онлайн-форматі. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на організаторів акції.

Як заявила перша заступниця голови комітету російської Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, хода скасована «у звʼязку з наявними загрозами громадській безпеці». Проведення «Безсмертного полку» в інших містах також скасоване.

Раніше в кількох регіонах Росії скасували проведення традиційного параду на радянський День перемоги та ходу «Безсмертний полк». Паради скасовані в Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській та Псковській областях.

Зокрема, торік паради до Дня перемоги були скасовані у 23 російських регіонах.

Як повідомлялося, російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня із «міркувань безпеки».

До слова, триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.