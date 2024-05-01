У Китаї стався обвал траси: десятки загиблих та поранених

Майже 20 людей загинули та 30 постраждали під час трагедії на трасі у Китаї

Щонайменше 19 людей стали жертвами обвалу частини швидкісної магістралі, розташованої в провінції Гуандун у південній частині Китаю. Про це пише CCTV. Трагедія сталася в ніч проти 1 травня. За попередньою інформацією, допомога лікарів знадобилася щонайменше 30 потерпілим.

«Станом на 11:45 (06:45 за Києвом, – «Главком») 1 травня під завалами було виявлено 18 автомобілів. Загалом постраждали 49 осіб, зокрема підтверджено смерть 19 осіб», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що серед транспортних засобів, що опинилися в зоні події, не було автобусів, вантажівок з небезпечним вантажем та інших великогабаритних машин. Ділянка траси, що обрушилася, має довжину близько 17,9 метра і займає площу близько 184,3 кв м. Наразі на місці події працюють екстрені служби, задіяно понад 500 осіб.

Раніше в Китаї повідомили, що під час обвалу автомагістралі під завалами опинилося близько 18 автомобілів з людьми. Тоді уточнювалося, що фахівцям вдалося врятувати 31 особу.

За даними китайських ЗМІ, надзвичайна подія сталася вночі в районі 02:10 за місцевим часом (21:10 за Києвом, 30 квітня – «Главком») в місті Мейчжоу на ділянці швидкісної автомагістралі Мейчжоу – Дабу, що сполучає провінцію Гуандун з провінцією Фуцзянь. Зараз рух автотрасою перекрито. Причини обвалення ділянки дорожнього полотна встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно потужний торнадо накрив китайське місто Гуанчжоу.