Інструктор центру «Соломʼянські котики», госпітальєр. Згадаймо Олександра Олійника
Друг Боґуш був інструктором навчального центру «Соломʼянські котики»
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Олійника.
19 березня 2025 року на фронті загинув госпітальєр, інструктор навчального центру «Соломʼянські котики» Олександр Олійник – друг Боґуш. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри».
Олександр Олійник народився 2 травня 1997 року.
«У 2023 році Сашко став частиною нашої команди, навчав військових тактичної медицини, їздив на ротації та евакуював поранених», – написали про захисника побратими.
Повідомляється, що Сашко долучився до війська, захищав свободу і незалежність України, рятував життя побратимів та навчав цього інших. Загинув, виконуючи службові обовʼязки.
«Госпітальєри» згадують Боґуша як неймовірно вмотивовану, чесну та порядну людину. Кажуть, він прагнув завжди бути першим і в усьому хотів ставати прикладом для інших.
Після вишколу Олександр приєднався до «Госпітальєрів», виїжджав на ротації, де рятував військових. Згодом і сам долучився до ЗСУ.
Прощання та вшанування памʼяті Олександра Олійника відбулося 25 березня у крематорії Байкового кладовища.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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