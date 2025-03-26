Інструктор центру «Соломʼянські котики», госпітальєр. Згадаймо Олександра Олійника

Після вишколу приєднався до «Госпітальєрів» та виїжджав на ротації, де рятував військових

Друг Боґуш був інструктором навчального центру «Соломʼянські котики»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Олійника.

19 березня 2025 року на фронті загинув госпітальєр, інструктор навчального центру «Соломʼянські котики» Олександр Олійник – друг Боґуш. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри».

Олександр Олійник народився 2 травня 1997 року.

«У 2023 році Сашко став частиною нашої команди, навчав військових тактичної медицини, їздив на ротації та евакуював поранених», – написали про захисника побратими.

«Госпітальєри» згадують Боґуша як неймовірно вмотивовану, чесну та порядну людину фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри»

Повідомляється, що Сашко долучився до війська, захищав свободу і незалежність України, рятував життя побратимів та навчав цього інших. Загинув, виконуючи службові обовʼязки.

«Госпітальєри» згадують Боґуша як неймовірно вмотивовану, чесну та порядну людину. Кажуть, він прагнув завжди бути першим і в усьому хотів ставати прикладом для інших.

Після вишколу Олександр приєднався до «Госпітальєрів», виїжджав на ротації, де рятував військових, а згодом долучився до ЗСУ. фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри»

Після вишколу Олександр приєднався до «Госпітальєрів», виїжджав на ротації, де рятував військових. Згодом і сам долучився до ЗСУ.

Прощання та вшанування памʼяті Олександра Олійника відбулося 25 березня у крематорії Байкового кладовища.

19 березня на фронті загинув Олександр Олійник фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри»

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