Доброволець і справжній патріот з Черкащини. Згадаймо 19-річного Олександра Подокоцу

Олександр Подокоца був розвідником-сапером в окремому розвідувальному полку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Олександра Подокоцу.

Олександр Анатолійович Подокоца народився у 2004 році, проживав у селі Валява Городищенської громади.

Подокоца був розвідником-сапером в окремому розвідувальному полку.

Олександр Подокоца був розвідником-сапером в окремому розвідувальному полку фото з відкритих джерел

19-річний військовослужбовець із села Валява загинув 22 квітня 2024 року у результаті ворожого мінометного обстрілу біля Часового Яру на Донеччині.

«На фронті загинув Олександр Подокоца. Хлопцю було лише 19. Розвідник. Доброволець. Справжній патріот України. Який вирішив взяти на себе відповідальність та стати на захист нашої рідної Землі. Справжній Герой. Гідний син нашої рідної Української Землі. Вічна та світла пам'ять!» – написав про полеглого захисника України Олег Володарський.

Поховали Олександра Подокоцу 27 квітня 2024 року на центральному кладовищі села Валява Городищенської громади.

Валява зустрічає свого героя на щиті. Додому повернувся Олександр Подокоца фото Городищенська міська рада, Facebook

Прощання з Олександром Подокоцою фото Городищенська міська рада, Facebook

Рідні, друзі та побратими проводжають Олександра Подокоцу фото Городищенська міська рада, Facebook

«Нашому Героєві навіки лишилося всього 19… А він міг би ще жити, будувати родину, народжувати дітей та радіти життю. Та ворог вирішив інакше… Ми не пробачимо цих втрат, ми не забудемо ціну боротьби, ми не пробачимо зруйновані долі українців. Доземний уклін нашим захисникам! Вічна пам'ять і слава Героям!» – пише Городищенська міська рада.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.