Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поблизу Торецька загинув 21-річний розвідник. Згадаймо Олексія Калінчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поблизу Торецька загинув 21-річний розвідник. Згадаймо Олексія Калінчука
У грудні Олексію мало виповнитися двадцять два роки
колаж: glavcom.ua

Олексій Калінчук  був військовим розвідником, сапером-розвідником 120-го окремого розвідувального батальйону

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Калінчука. 

Двадцятого жовтня у селі Шепіївці Іванівської громади провели в останню путь українського воїна Олексія Калінчука, який загинув, захищаючи Україну від ворожої російської навали. Про це повідомляє Калинівка.city. 

Олексій Калінчук загинув 15жовтня 2024 року поблизу міста Торецька Донецької області. Він був військовим розвідником, сапером-розвідником розвідувального відділення 120-го окремого розвідувального батальйону.

У грудні Олексію мало виповнитися двадцять два роки.

Олексій Калінчук у часи його навчання у ліцеї
Олексій Калінчук у часи його навчання у ліцеї
фото: Калинівка.city

Останній земний шлях Олексія до рідної домівки був встелений квітами і окроплений людськими сльозами.

У Калинівці живий коридор аби віддати шану українському воїнові та своєму учневі зібрали колишні педагоги Шепіївської загальноосвітньої школи – Андрій Літушко, Ольга Скічко, Олена Ворона та Світлана Бондар.

В усіх них про Олексія залишилися найсвітліші спогади.

«Олексій добре вчився, – згадує Олена Ворона. – А ще у нього завжди були зроблені домашні завдання. Його бабуся, Марія Гнатівна, була вчителькою математики і зі своїм чоловіком, дідусем Олексія, вихованню онука приділяли чимало уваги».

«Олексій був дуже активним у шкільному житті, завжди брав участь у різноманітних заходах, – додає Світлана Бондар. – Учнів у нашій школі було небагато, а тому часто Олексія переодягали аби грати жіночі ролі».

«Нас усіх потрясла ця звістка про загибель Олексія, – каже Андрій Літушко. – Він єдиний син у мами. Лише двадцять один рік. Серце розривається. Вічна йому пам’ять!».

З Калинівки до Шепіївки, вздовж шляху, яким рухався траурний кортеж, люди віддавали шану українському воїнові.

У Байківці та Пикові лінія, що розділяє смуги руху, була встелена квітами від в’їзду до виїзду із сіл
У Байківці та Пикові лінія, що розділяє смуги руху, була встелена квітами від в’їзду до виїзду із сіл
фото: Калинівка.city

У Байківці та Пикові лінія, що розділяє смуги руху, була встелена квітами від в’їзду до виїзду із сіл. Жигалівка хоч і розташована трішки збоку від дороги, але і тут люди утворили для воїна коридор шани, а дорогу навпроти свого села встелили квітами. Серед тих жигалівчан, хто вийшов віддати шану воїнові, матері, чиї сини зараз воюють, і ті, хто втратив своїх дітей через війну.

Калінчук жив на вулиці, яку переназвали на честь односельчанина Анатолія Фарісея, який загинув на війні з Росією у 2017 році. Їхні оселі зовсім поруч. Двоє полеглих захисників України з однієї вулиці.

Олексія відспівав священник Православної Церкви України у сільській церкві, яка належить… московському патріархатові. Громада МП «поділилась» храмом аби відспівати загиблого воїна.

«Пригадую, більше року тому ми в старостинському окрузі готували довідку Олексієві «за місцем призначення», – згадує староста Пиківського старостинського округу, до якого належить Шепіївка, Василь Скічко. – Олексій тоді не зізнався для чого та довідка. А потім ми дізналися, що він, двадцятирічний, пішов на військову службу за контрактом».

Військовий передає рідним полеглого воїна прапор Украни
Військовий передає рідним полеглого воїна прапор Украни
фото: Калинівка.city

Олексій ніби готував себе до служби у війську. Після закінчення школи у Шепіївці навчався у Тульчинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Він навіть народився 6 грудня - у день Збройних Сил України. А коли російські окупанти прийшли паплюжити Україну, Олексій став на її захист, на захист свого народу.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борги у Росії зростають на фоні рекордних витрат на війну
Росіяни рекордно нарощують борги. Поточні санкційні втрати
24 вересня, 15:11
Російська ракета після вибуху залишила великий кратер
Як вибух «Сармату» став символом деградації Росії
23 вересня, 17:51
Кім Йо Чжон – впливова сестра лідера КНДР Кім Чен Ина
КНДР грозиться, що Європа на межі ядерної війни – Reuters
29 вересня, 07:16
Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність
Міноборони тестує повістки з QR-кодом: що зміниться із їх запровадженням
3 жовтня, 17:34
Україна зробила крок у напрямі підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з ухиленням від сплати податків
Податкова отримала дані про закордонні рахунки українців
4 жовтня, 12:18
Валерій Залужний зустрівся з українськими студентами в Лондоні
Залужний повідомив, чи підтримує зниження призовного віку в Україні
5 жовтня, 08:58
Колишній керівник Театру на Лівому Березі Стас Жирков поїхав закордон у березні 2022 року
Зірковий актор Театру на Лівому березі розказав про ставлення до режисера, який залишив Україну в перші дні війни
16 жовтня, 12:04
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відповідає на запитання журналістів у Chatham House
Стала відома оцінка Залужного плану перемоги
17 жовтня, 15:51
Безпілотники атакували Київ
Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки
19 жовтня, 09:20

Суспільство

Поблизу Торецька загинув 21-річний розвідник. Згадаймо Олексія Калінчука
Поблизу Торецька загинув 21-річний розвідник. Згадаймо Олексія Калінчука
ЗМІ дослідили «інвалідність» хмельницьких прокурорів і встановили, коли явище стало масовим
ЗМІ дослідили «інвалідність» хмельницьких прокурорів і встановили, коли явище стало масовим
У Львові 11-річна дівчинка забралася на вагон потяга, щоб зробити селфі: чим усе закінчилося
У Львові 11-річна дівчинка забралася на вагон потяга, щоб зробити селфі: чим усе закінчилося
Третя штурмова назвала винних у масових рейдах ТЦК
Третя штурмова назвала винних у масових рейдах ТЦК
У Львові запрацює мовний патруль? Відповідь Садового
У Львові запрацює мовний патруль? Відповідь Садового
Вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року. Згадаймо Анатолія Хромчака
Вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року. Згадаймо Анатолія Хромчака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
52K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
13K
«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
7134
Колишній глава правління банку видав собі кредит і втік із Росії
6815
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
21 жовтня, 18:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua