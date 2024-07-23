Безпілотники атакували порт у Краснодарському краї: є жертви
Під удар потрапило поромне судно в порту «Кавказ»
Уранці 23 липня українські безпілотники нібито атакували поромне судно в порту «Кавказ» Краснодарського краю РФ. Про це заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у своєму телеграм-каналі.
«Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту «Кавказ». Зараз на місці працюють екстрені служби», – написав чиновник.
За його словами, начебто внаслідок атаки українських БПЛА сталося займання. Нині пожежа локалізована. Серед членів екіпажу і співробітників порту, за даними Кондратьєва, є постраждалі та загиблий.
Нагадаємо, що в ніч на 23 липня дрони масовано атакували Севастополь у тимчасово окупованому Криму. Росіяни буцімто знищили над півостровом і Чорним морем 21 безпілотник.
Раніше морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у Криму. Операцію провели спільно з Військово-морськими силами.
Як повідомлялося, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.
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