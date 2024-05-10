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Боррель розповів, хто може вплинути на Росію задля наближення миру в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Боррель розповів, хто може вплинути на Росію задля наближення миру в Україні
Дипломат переконаний, що Китай має використати свій вплив на Росію для наближення миру
фото: Epa-Elta

«Мирні плани – це добре, але вам потрібен хтось, хто хоче говорити про мир»

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що прискорити настання миру в Україні може Китай, використавши свій вплив на Росію. Відповідна заява пролунала в інтерв’ю дипломата виданню Euronews.

Боррель наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії казав, що Пекін має зіграти свою роль у наближенні миру.

«Тоді мене сильно критикували, тому що Китай, безумовно, на боці Росії. Але навіть якщо він на боці Росії, я вважаю, що Китай повинен зіграти свою роль. Китай – постійний член Ради Безпеки. Саме Китай має найбільший вплив на Росію. Досі Китай не постачав зброю Росії», – зауважив дипломат.

Верховний представник Євросоюзу також назвав формулу миру Володимира Зеленського єдиним дієвим мирним планом щодо завершення війни. Водночас він переконаний, що Москва її не прийме.

«Давайте подивимося правді в очі. Подобається вам це чи ні, але реальність така, що Путін продовжує казати: «У мене є військові цілі, і доки я не доб'юся цих військових цілей, я продовжуватиму воювати». Тож мирні плани – це добре, але вам потрібен хтось, хто хоче говорити про мир», – вважає дипломат.

Окрім того, Боррель назвав мирний план Китаю «набором бажаних міркувань і думок».

Нагадаємо, на саміті G20, який відбувся на Балі у листопаді 2022 року, президент Володимир Зеленський представив формулу миру, яка складається з 10 пунктів:

  • радіаційна та ядерна безпека
  • продовольча безпека
  • енергетична безпека
  • звільнення всіх полонених та депортованих
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку
  • виведення російських військ та припинення бойових дій
  • повернення справедливості
  • протидія екоциду
  • недопущення ескалації
  • фіксація закінчення війни

На роковини початку повномасштабної війни, 24 лютого 2023 року свій мирний план завершення війни представив Китай. Складається він із 12 пунктів. Серед них повага до суверенітету всіх країн, припинення військових дій, зменшення стратегічних ризиків, сприяння післявоєнної відбудови.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

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Теги: Китай агресія Україна Боррель росія

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