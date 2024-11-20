Атака дронів на столицю: у двох районах зафіксовано падіння уламків

Інформації щодо постраждалих не надходило

Внаслідок нічної атаки уламки збитих ворожих цілей впали у двох районах столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Так, у Подільському районі сталось падіння уламків на автомобіль. Також вибуховою хвилею були пошкоджені вікна в нежитловому приміщенні. В Оболонському районі уламки впали на відкритій території.

«Інформації щодо постраждалих не надходило», – уточнив Попко.

Раніше повідомлялося, у Дніпровському районі столиці спалахнула квартира у багатоповерхівці. Спочатку в КМВА повідомили. що загорання сталося через падіння уламків збитого дрона, але потім ця інформація була спростована.

Нагадаємо, зранку, 20 листопада о 05:37 втретє за ніч у Києві оголошено тривогу. Раніше вночі 20 листопада о 03:05 у Києві було оголошено повітряну тривогу через рух безпілотників з Півдня. Також ввечері, 19 листопада о 23:20 у Києві також було оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БпЛА.