Ажіотаж довкола дубайського шоколаду призвів до дефіциту фісташок

Світові ціни на фісташки зросли на третину через ажіотажний попит на шоколад із популярною зеленою начинкою

Шоколад із Дубаю став причиною глобальної кризи постачання фісташок, оскільки попит на нього, підхоплений вірусними відео в TikTok, викликав різке зростання цін на горіхи та їх дефіцит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Financial Times.

Плитки шоколаду з фісташковим кремом, кадаїфі та молочним шоколадом, вперше представлені еміратським брендом FIX у 2021 році, досягли популярності завдяки відео на TikTok. Відео, яке було завантажене в грудні 2023 року, зібрало понад 120 млн переглядів і стало основою для глобального буму шоколаду з фісташками.

Попит вже призвів до суттєвого зростання цін на фісташки: ціна за фунт піднялася з $7,65 до $10,30. Як зазначив торговець горіхами Джайлс Хакінг з компанії CG Hacking, світовий ринок фісташок наразі вичерпав свої запаси.

Ціни на шоколад не є доступними для всіх. Наприклад, плитка шоколаду від Lindt у Великій Британії коштує 10 фунтів за 145 грамів, що вдвічі дорожче за інші продукти бренду. Але попит настільки високий, що деякі магазини обмежують кількість плиток, які можна купити, а компанії Lindt і супермаркет Wm Morrison випустили спеціальні великодні яйця з фісташковим кремом.

Запаси фісташок скоротилися через не найкращий врожай минулого року в США, найбільшому постачальнику горіхів у світі, а також через те, що врожай був високої якості, залишаючи мало дешевих ядер без шкаралупи, які зазвичай використовують для виробництва шоколаду, зазначив Хакінг.

«Запаси фісташок майже вичерпалися, і коли шоколад з Дубаю почав здобувати популярність, кондитери стали викуповувати все, що могли знайти. Це призвело до дефіциту на решту ринку», – пояснив він.

Іран, другий за величиною виробник фісташок у світі, збільшив експорт на 40% до ОАЕ в першій половині 2025 року, порівняно з попереднім роком, згідно з даними митної служби Ірану.

Дефіцит став несподіванкою після 2023 року, коли фісташки були надлишковими на ринку і це, навіть, призвело до зниження цін, розповів Бехруз Агах, представник Іранської асоціації фісташок.

У Каліфорнії фермери, які раніше вирощували мигдаль, почали переходити на фісташки, але ці дерева почнуть плодоносити лише у вересні наступного року.

Водночас кондитери повідомляють про труднощі з виробництвом достатньої кількості плиток з кремом.

Нагадаємо, на європейському кондитерському ринку спалахнула нова «солодка лихоманка». У продажу з'явився унікальний десерт, який вже охрестили «волохатим шоколадом» або «волоссям янгола». Ця незвичайна альтернатива популярному дубайському шоколаду стала відкриттям для гурманів та викликала бурхливі обговорення у соціальних мережах.