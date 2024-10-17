Інвалідність прокурора Хмельниччини. Стали відомі нові деталі резонансної справи

За словами журналіста, прокурор області не прокоментував, яка травма «спіткала на службі його дружину прокурора, яка теж має інвалідність»

«Олійник не розповів нічого про підстави оформлення інвалідності»

Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа своїм рішенням оформила прокурору Олексію Олійнику довічну інвалідність, однак докази про важкі травми прокурор ніде не зазначав. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у відповідь на допис Олійника.

«Інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ № 0944598. Причому встановлена одразу довічно. І ніяких інших рішень про інвалідність або важкі травми, починаючи з 2005-го року, Олійник не представив. Тому моє твердження про корупційні зв'язки з Крупою має усі підстави», – наголосив журналіст.

Раніше Олійник відреагував на розслідування Бутусова і заявив, що «під час виконання службових обов'язків у 2005-му році отримав важку травму». Однак, за словами журналіста, прокурор мав би пройти тоді медичне обстеження, і показати, що саме було виявлено, і «документ про результати цього обстеження був би доказом».

«Олійник не розповів нічого про підстави оформлення інвалідності 2-ї групи, а перекинув відповідальність за свої вчинки на комісію та правоохоронні органи, і зробив вигляд, ніби його травма у 2005-му році це доведений факт. Ні, слова прокурора нічим не підтверджені», – підкреслив Бутусов.

Водночас, як зазначає журналіст, прокурор області не прокоментував, яка травма або захворювання спіткала на службі його дружину прокурора Ірину, яка є підлеглою Олійника.

«Виникає питання, чи можливо, що прокурори Олексій та Ірина Олійники разом займалися однією справою у одному службовому кабінеті, і отримали спільно одні й ті самі травми? Адже Ірина Олійник, за нашими даними, також оформила у Хмельницькому МСЕК інвалідність 2-ї групи на наступний рік після чоловіка - у 2018-му. У 2017-му у її декларації не було доходів від пенсії з ПФ, а у 2018-му пенсія вже нарахована», – зазначив Бутусов.

За його словами, Олійник також звернувся з позовом за справою № 686/19688/17 і отримав від Пенсійного фонду рішення про нарахування йому пенсії у розмірі 60% від доходів. Ймовірно, саме так зробила у 2018-му році і дружина Ірина, додав журналіст.

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.