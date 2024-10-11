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Загибла журналістка Рощина утримувалася в одному з найжорстокіших ізоляторів РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загибла журналістка Рощина утримувалася в одному з найжорстокіших ізоляторів РФ
Про смерть журналістки Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня, цю інформацію підтвердила російська сторона
фото з відкритих джерел

Правозахисники з'ясували, що українську журналістку утримували як мінімум у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганроз

Українську журналістку Вікторію Рощину утримували в СІЗО Таганрога, де застосовують тортури. Правозахисники повідомили, що її тримали в одиночній камері щонайменше з травня до вересня 2024 року.  Про це заявила Медійна ініціатива за права людини. 

Правозахисники з'ясували, що українську журналістку утримували як мінімум у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі.

«Обидва місця з перших місяців повномасштабного вторгнення росіяни використовують для утримання як українських військових, так і цивільних, зокрема, жінок. Вікторію утримували у Таганрозі принаймні з травня до вересня 2024 року. У камері-одиночці. Напередодні обміну 13 вересня 2024 року Рощину та ще мінімум одну жінку з Мелітополя вивезли з Таганрогу», – зазначила виконавча директорка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко.

Зазначається, що у виправній колонії № 77 у Бердянську також утримували греко-католицьких священників Івана Левицького та Богдана Гелету, яких повернули в Україну під час обміну 25 червня 2024 року. МІПЛ відомо, що у цьому місці утримання до бранців застосовують електрострум. 

Правозахисники підкреслюють, що СІЗО № 2 в Ростовській області, що розташоване у Таганрозі, серед колишніх полонених вважається одним із найжорстокіших ізоляторів у Росії. Саме сюди з квітня 2022 року почали етапувати захисників Маріуполя.

За спогадами звільнених військовополонених, охорона ізолятора в Таганрозі використовує три основні засоби для тортур — гумовий кийок, дерев’яний молоток та електрошокери. Полонених б’ють під час прийомки, щоденних обшуків і допитів. На допитах бранців змушують зізнатися у злочинах, які вони не вчиняли. 

У МІПЛ додають, що у вересні 2022 року в слідчому ізоляторі, як свідчать бранці, змінилося керівництво. Причина – дві смерті військовополонених. 

«Після цього дехто зазначає, що умови покращилися. Утім катувати бранців не припинили, з’явилася лише одна відмінність – під час екзекуції присутній медик: коли полоненому стає зле, він дає йому пігулку», –  підсумували правозахисники. 

Нагадаємо, Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.

У березні 2022 року Вікторію Рощину також затримували силовики ФСБ РФ, коли вона готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Рощина планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається в місті, яке щодня обстрілювали російські війська. Про смерть журналістки стало відомо 10 жовтня, цю інформацію підтвердила російська сторона.

Вікторія Рощина працювала на hromadske, а потім публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». У 2022-му вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

Теги: росія журналіст вбивство

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