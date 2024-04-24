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Як Україна може найкраще використати пакет допомоги від США

Девід Ігнатіус
glavcom.ua
Як Україна може найкраще використати пакет допомоги від США
Артилерійські снаряди зберігаються для відправки на заводі армійських боєприпасів в Скрентоні, штат Пенсильванія. Квітень 2023 року
фото: Метт Рурк/AP

Як швидко нова американська зброя може бути доставлена в Україну?

Затвердження понад 60 мільярдів доларів нової військової допомоги для України схоже на загін кавалерії, що в'їхав до міста, аби врятувати день для хороших хлопців. Це момент, яким варто насолодитися двопартійному Вашингтону і ще більше українському війську, яке воює.

Але будьмо відвертими: доставка великого пакету американської допомоги означатиме продовження цієї кривавої війни на виснаження, а не її завершення. Хоча це психологічний прорив для Києва і невдача для Москви, будь-які вирішальні зміни на полі бою залежатимуть від того, як Україна використає американську зброю – особливо від її здатності поставити під загрозу російські позиції в окупованому Криму.

Потенційною зміною правил гри в конфлікті є нові ракети середньої дальності Atacms-300, що прибувають до України. Ця високоточна зброя дозволить Україні завдати удару вглиб окупованої Росією території Криму, Донбасу та прибережних регіонів – по російських аеродромах, складах постачання, плацдармах і командно-контрольних центрах на території України.

Високопоставлений чиновник адміністрації США заявив у вівторок, що Atacms «погіршить російську логістику всередині України в найближчій перспективі; у довгостроковій перспективі Росії доведеться переглянути свою стратегію».

Це може відкрити шлях до справедливого миру шляхом переговорів.

Російські аналітики визнають, що вони втратили динаміку. За словами Дмитра Стефановича, дослідника аналітичного центру, пов'язаного з Російською академією наук, з новою американською допомогою «можливе деяке збільшення оборонного і наступального потенціалу України». Він додав, що на «символічному» рівні американська допомога «підніме бойовий дух українських збройних сил».

Василь Кашин, інший московський аналітик, попередив що нове озброєння ППО для України обмежить використання російської авіації, яка останніми тижнями завдавала ударів по електростанціях та інших об'єктах в Україні.

Коментарі двох російських експертів цього тижня з’явилися на російському сайті RTVI.

Як швидко нова американська зброя може бути доставлена в Україну? Вільям Б. Тейлор-молодший, колишній посол США в Києві, вважає, що оскільки Пентагон заздалегідь розмістив боєприпаси та інші запаси на півдні Польщі, нові поставки можуть прибути «за кілька днів». Представники адміністрації погоджуються, що деякі критичні артилерійські боєприпаси можуть бути доставлені навіть упродовж кількох годин, залежно від того, кількості.

Захист неба України є складною проблемою. Вкрай бракує систем протиповітряної оборони. Дії Конгресу дозволять швидко відправити Києву американські перехоплювачі, адміністрація Байдена намагається отримати радянське обладнання від країн-партнерів, які раніше були союзниками Москви.

Систему ППО України також посилить програма Пентагону «FrankenSAM», що має на меті адаптувати пускові установки радянського виробництва до використання американських ракет класу «земля-повітря». Цей гібридний експеримент увінчався успіхом, сказав високопоставлений представник адміністрації.

Американські урядовці закликають українців використати нову військову допомогу для зміцнення своїх позицій і міцно триматися до кінця 2024 року, а не поспішати з черговим контрнаступом, як це було під час минулорічного невдалого походу до Азовського моря. «Нам потрібно, щоб вони наростили сили цього року, аби мати можливість відвоювати територію наступного року», – сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Російські аналітики зазначають, що Україна, незважаючи на всі її проблеми, не була на межі колапсу. «Насправді... на фронті немає жодного провалу, немає жодного залишення великих і навіть маленьких міст. Українські військовослужбовці масово не здаються в полон тощо», – зазначається в коментарі RTVI, а ще додається, що Україна має «вражаючу кількість» військ у резерві.

«Росіяни так само втомлені і деморалізовані, – стверджує Вільям Б. Тейлор. – Якби росіяни мали можливість прорватися, вони б це зробили через затримку з пакетом американської допомоги».

Прикладом для опору України є Фінляндія, яка 75 років боролася з російським пануванням, перш ніж приєдналася до НАТО минулого року. За словами посла Фінляндії у Вашингтоні Мікко Хаутали, ця історія описана в новому російському та англійському перекладі книги «Як Фінляндія пережила Сталіна», яку уважно читають у Москві.

Йосип Сталін думав, що може захопити Фінляндію, так само як Володимир Путін вважав, що може домінувати в Україні. Кожен з них був переконаний, що має справу не зі справжньою країною, а з відвоюванням норовливого залишку Російської імперії. Перефразовуючи рядок з книги: Яка ідея України? Щоб вижити.

Завдяки президентові Байдену і сильній двопартійній більшості в Конгресі, – а найбільше завдяки, скоріш, сотням тисяч загиблих і поранених українців, які боролися в найтемніші моменти, – виживання незалежної України сьогодні виглядає більш переконливим, ніж тиждень тому.

Девід Ігнатіус
Колумніст

Джерело: The Washington Post

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук

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Теги: озброєння Пентагон боєприпаси Україна путін зброя

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