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США схвалили надання Ізраїлю тисячі авіабомб

Наталія Порощук
glavcom.ua
США схвалили надання Ізраїлю тисячі авіабомб
фото: depositphotos.com

США передадуть 1000 бомб МК82 вагою понад 200 кг, понад 1000 бомб малого діаметра та запали для бомб МК80

Влада США дозволила передати Ізраїлю тисячі авіабомб. Їх доставлять не раніше наступного року. Про це повідомляє Reuters.

Видання не називає чиновника, який розповів,  що схвалена передача включає 1000 бомб МК82 вагою понад 200 кг, понад 1000 бомб малого діаметра та запали для бомб МК80.

Reuters пише, що США продовжує надавати Ізраїлю озброєння, попри зростаючу критику війни у Секторі Газа.

За інформацією матеріалу, рішення про передачу авіабомб ухвалили в понеділок, 1 квітня, коли Ізраїль завдав удару по сектору Гази. Внаслідок цього загинули співробітники гуманітарної організації World Central Kitchen.

Джерела видання наголошують, що удар стався вже після того, як США ухвалили рішення про авіабомби.

Нагадаємо, що 2 квітня Ізраїль завдавав удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази. Сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві прокоментував, що інцидент був серйозною помилкою. 

Герці Халеві зазначив, що ізраїльська армія вже завершила попереднє розслідування атаки. Його результати передали з бази Південного командування ЦАХАЛу.

Також міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ізраїлю після того, як сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули в результаті авіаудару в Секторі Гази. 

Серед загиблих були громадяни Австралії, Канади та Польщі, а також американо-канадський громадянин з подвійним громадянством. Троє із семи гуманітарних працівників були громадянами Великобританії.

До того ж президент США Джо Байден відреагував на ситуацію та заявив, що Ізраїль не зробив достатньо для захисту цивільного населення. 

Згодом, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США може змінити свою політику щодо Ізраїля. Причиною стала гуманітарна ситуація і збільшення жертв серед цивільного населення у Секторі Газа, де ЦАХАЛ продовжує операцію проти ХАМАС.

Теги: США Ізраїль зброя ХАМАС Сектор Гази

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