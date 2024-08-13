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Росія запросила в гості головного розробника балістичних ракет Північної Кореї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія запросила в гості головного розробника балістичних ракет Північної Кореї
Посадовець Північної Кореї потрапив під санкції Ради безпеки ООН ще у 2017 році
фото: Yonhap

Росія запросила головного розробника балістичних ракет КНДР попри офіційну заборону Радбезу ООН

Російська Федерація запросила на свій міжнародний військово-технічний форум «Армія-2024» делегацію з Північної Кореї, у складі якої головний розробник балістичних ракет КНДР Кім Чен Сік. Колізія в тому, Рада безпеки ООН, членом якої є РФ, заборонила Кім Чен Сіку в’їзд до країн-членів організації. Про це пише Yonhap.

Кім, який є першим заступником директора одного з департаментів правлячої в КНДР Трудової партії, потрапив в об’єктиви камер під час церемонії відкриття форуму 12 серпня в підмосковній Кубінці.

Зокрема, Сполучені Штати, Південна Корея та інші країни вважають Кім Чен Сіка ключовою фігурою північнокорейської ракетної програми. Цей чиновник супроводжує лідера КНДР Кім Чен Ина, коли той присутній на запусках ракет, і в 2012 році отримав звання «героя республіки» за внесок у розробку ракети великої дальності.

Посадовець Північної Кореї потрапив під санкції за резолюцією 2397 Ради безпеки ООН, ухваленою у 2017 році після незаконного випробування Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети, а також перебуває в «чорних списках» Сполучених Штатів, Південної Кореї та Європейського Союзу.

У резолюції 2397 Ради безпеки ООН ідеться, що країни-члени Організації повинні заборонити в’їзд посадовцям, які перебувають у санкційному списку, проте Росія, схоже, вирішила запросити делегацію Північної Кореї на військово-технічний форум на тлі поглиблення зв’язків між двома країнами.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу KN-23. Одна з них в ночі над Броварами розсипалась прямо в повітрі.

До слова, російські загарбники 31 липня намагалися вдарити по Київській області північнокорейською балістичною ракетою KN-23, однак вона не долетіла до цілі.

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Теги: росія Радбез ООН Північна Корея ракета

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