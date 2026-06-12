Головна Світ Соціум
search button user button menu button

NYT: Відключення інтернету руйнує стабільність режиму Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
NYT: Відключення інтернету руйнує стабільність режиму Путіна
Росіяни дедалі частіше використовують зневажливе прізвисько «дідусь» на адресу 73-річного Путіна
фото з відкритих джерел

Остання політика РФ, блокування інтернету, викликає критику серед ядра людей, які підтримували війну проти України

У Росії стрімко зростає невдоволення через жорсткі обмеження роботи інтернету, блокування популярних сервісів та примусовий перехід на нову підконтрольну державі месенджер-платформу Max. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Повідомлення в додатку Max повністю доступні ФСБ, що вже стало приводом для кпинів навіть в ефірі «Першого каналу». Фактична цензура та постійні збої в мережі викликали хвилю обурення не лише серед опозиції, а й серед ядерного електорату Володимира Путіна, який підтримує війну проти України. Ситуацію загострює загальне розчарування зростанням вартості бойових дій на тлі рекордних атак українських безпілотників, зокрема травневих ударів по Москві та березневих атак на порти Балтійського моря, які тимчасово заблокували до половини російського експорту нафти.

Кремль роками діє за стандартною схемою: закриває доступ до іноземних платформ і пропонує підконтрольні аналоги, які належать наближеним до влади особам. Зокрема, після блокування Facebook та Instagram у 2022 році й YouTube у 2024 році, росіян перевели на VK та VK Video, якими керує син куратора внутрішньої політики РФ. Проте блокування Telegram у 2025 році стало критичною межею. Цей месенджер був головним джерелом інформації для мільйонів росіян та основним засобом комунікації для військових на передовій. Тепер у провоєнних пабликах дедалі частіше використовують зневажливе прізвисько «дідусь» на адресу 73-річного Путіна, критикуючи його відірваність від сучасних технологій, адже російський президент не має смартфона, а користується лише телевізором і паперовими звітами.

Така політика зруйнувала давній суспільний договір: лояльність або аполітичність громадян в обмін на невтручання влади у приватне життя та збереження побутового комфорту, частиною якого є вільний інтернет. Окрім заборон конкретних додатків, у РФ зафіксовано масові відключення мережі, під час яких доступними залишаються лише урядові сайти з так званого «білого списку». Влада пояснює це протидією українським дронам, хоча на практиці обмеження не заважають успішним атакам ЗСУ. Росіяни переконані, що це підготовка до створення повністю ізольованого «суверенного інтернету», який у прикордонних регіонах уже фактично став нормою.

Громадяни чинять пасивний опір через масове використання VPN – інструментом користуються близько 40% місцевих інтернет-користувачів (орієнтовно 60 млн людей). Кремль намагається боротися з цим, тиснучи на Apple для видалення таких додатків та інвестуючи майже $300 млн у блокування 92% VPN-сервісів до 2030 року. Попри те, що масові протести є малоймовірними через жорсткі репресії та арешти організаторів (як це сталося після молодіжної демонстрації в Москві наприкінці березня), знищення залишків вільного інтернету руйнує фундаментальну основу стабільності чинного російського режиму.

Нагадаємо, російська Держдума проголосувала за закон, який дозволяє уряду збільшувати видатки та борг без процедури внесення змін до закону про бюджет, яка в попередні роки займала місяці. 

Теги: росія путін інтернет соціальні мережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський футбол продовжує перебувати в ізоляції
Стало відомо, чи зіграють російські футбольні клуби в єврокубках у сезоні 2026/27
7 червня, 09:00
Серед звільнених^ оборонці Маріуполя та військові, які перебували в полоні з 2022 року
Буданов назвав країни, без яких не відбувся би обмін полоненими
5 червня, 16:10
Зеленський написав відкритого листа Путіну
Україна передасть до ООН лист Зеленського Путіну
5 червня, 08:15
Загострення терору безпосередньо пов'язане з невдачами РФ на лінії зіткнення
Жорін попередив про новий рівень російських обстрілів мирних міст
3 червня, 01:30
Тетяна Іванівна опинилася в самому епіцентрі ракетного удару
Вижила під ударом «зброї апокаліпсису»: історія охоронниці, яка перебувала в епіцентрі вибуху «Орєшніка»
30 травня, 18:15
Ворог атакує наші підрозділи хімічними боєприпасами
Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
22 травня, 14:11
Пекін не дав Путіну того, за чим він приїхав
Китай несподівано «охолодив» Путіна під час візиту до Пекіна
20 травня, 21:16
Зеленський доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі
П'ять сценаріїв розширення війни через північ України. Зеленський розкрив плани РФ
20 травня, 15:29
Чи повинна Україна рятувати Путіна?
Чи повинна Україна рятувати Путіна?
18 травня, 07:09

Соціум

NYT: Відключення інтернету руйнує стабільність режиму Путіна
NYT: Відключення інтернету руйнує стабільність режиму Путіна
У Нідерландах авто в'їхало у групу школярів: троє загиблих
У Нідерландах авто в'їхало у групу школярів: троє загиблих
Польща на шість років заборонила в'їзд українцю, що незаконно перевозив мігрантів
Польща на шість років заборонила в'їзд українцю, що незаконно перевозив мігрантів
У Пентагоні стався викид небезпечних речовин: влада заявила про термінову евакуацію персоналу
У Пентагоні стався викид небезпечних речовин: влада заявила про термінову евакуацію персоналу
Москва вперше за 23 роки скасувала святковий концерт до дня Росії на Червоній площі
Москва вперше за 23 роки скасувала святковий концерт до дня Росії на Червоній площі
Викрадення двох українців у Вроцлаві: правоохоронці затримали зловмисників
Викрадення двох українців у Вроцлаві: правоохоронці затримали зловмисників

Новини

ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua