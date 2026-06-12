NYT: Відключення інтернету руйнує стабільність режиму Путіна

Остання політика РФ, блокування інтернету, викликає критику серед ядра людей, які підтримували війну проти України

У Росії стрімко зростає невдоволення через жорсткі обмеження роботи інтернету, блокування популярних сервісів та примусовий перехід на нову підконтрольну державі месенджер-платформу Max. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Повідомлення в додатку Max повністю доступні ФСБ, що вже стало приводом для кпинів навіть в ефірі «Першого каналу». Фактична цензура та постійні збої в мережі викликали хвилю обурення не лише серед опозиції, а й серед ядерного електорату Володимира Путіна, який підтримує війну проти України. Ситуацію загострює загальне розчарування зростанням вартості бойових дій на тлі рекордних атак українських безпілотників, зокрема травневих ударів по Москві та березневих атак на порти Балтійського моря, які тимчасово заблокували до половини російського експорту нафти.

Кремль роками діє за стандартною схемою: закриває доступ до іноземних платформ і пропонує підконтрольні аналоги, які належать наближеним до влади особам. Зокрема, після блокування Facebook та Instagram у 2022 році й YouTube у 2024 році, росіян перевели на VK та VK Video, якими керує син куратора внутрішньої політики РФ. Проте блокування Telegram у 2025 році стало критичною межею. Цей месенджер був головним джерелом інформації для мільйонів росіян та основним засобом комунікації для військових на передовій. Тепер у провоєнних пабликах дедалі частіше використовують зневажливе прізвисько «дідусь» на адресу 73-річного Путіна, критикуючи його відірваність від сучасних технологій, адже російський президент не має смартфона, а користується лише телевізором і паперовими звітами.

Така політика зруйнувала давній суспільний договір: лояльність або аполітичність громадян в обмін на невтручання влади у приватне життя та збереження побутового комфорту, частиною якого є вільний інтернет. Окрім заборон конкретних додатків, у РФ зафіксовано масові відключення мережі, під час яких доступними залишаються лише урядові сайти з так званого «білого списку». Влада пояснює це протидією українським дронам, хоча на практиці обмеження не заважають успішним атакам ЗСУ. Росіяни переконані, що це підготовка до створення повністю ізольованого «суверенного інтернету», який у прикордонних регіонах уже фактично став нормою.

Громадяни чинять пасивний опір через масове використання VPN – інструментом користуються близько 40% місцевих інтернет-користувачів (орієнтовно 60 млн людей). Кремль намагається боротися з цим, тиснучи на Apple для видалення таких додатків та інвестуючи майже $300 млн у блокування 92% VPN-сервісів до 2030 року. Попри те, що масові протести є малоймовірними через жорсткі репресії та арешти організаторів (як це сталося після молодіжної демонстрації в Москві наприкінці березня), знищення залишків вільного інтернету руйнує фундаментальну основу стабільності чинного російського режиму.

Нагадаємо, російська Держдума проголосувала за закон, який дозволяє уряду збільшувати видатки та борг без процедури внесення змін до закону про бюджет, яка в попередні роки займала місяці.