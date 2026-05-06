Національний парк «Синевир» обмежує доступ для туристів: у чому причина

glavcom.ua
Лариса Голуб
Особлива увага приділяється важкодоступним ділянкам лісу
фото: Національний природний парк «Синевир»

Парк запроваджує обмеження до деяких локацій для туристів через пожежну небезпеку

Адміністрація Національного природного парку «Синевир» посилює заходи безпеки через настання пожежонебезпечного періоду. Для туристів запроваджують тимчасові обмеження на відвідування певних урочищ, а охорона парку переходить на цілодобовий режим роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацпарку на офіційній сторінці у Facebook.

«У зв'язку з настанням пожежонебезпечного періоду у Національному природному парку «Синевир» значно посилено заходи безпеки з метою збереження унікальних лісових екосистем та запобігання виникненню пожеж», – йдеться в повідомленні парку.

Повідомляється також, що для запобігання лісовим пожежам та збереження унікальних екосистем у парку організовано цілодобове чергування працівників державної охорони. Особливу увагу приділяють:

  • важкодоступним ділянкам лісу;
  • рекреаційним зонам;
  • популярним місцям відпочинку туристів.

У деяких урочищах парк тимчасово обмежив або повністю заборонив відвідування. Кожне урочище наразі перебуває під посиленим патрулюванням.

«Працівники парку здійснюють постійний контроль за дотриманням правил пожежної безпеки, оперативно реагують на будь-які загрози та проводять роз'яснювальну роботу з відвідувачами», – повідомляють у парку.

Також в адміністрації наголошують, що такі заходи є вимушеними.

«Адміністрація закликає громадян з розумінням поставитися до встановлених обмежень та суворо дотримуватися правил поведінки в лісі. Зокрема, категорично заборонено розводити вогонь у невідведених місцях, спалювати суху рослинність, залишати сміття та легкозаймисті матеріали», – йдеться в повідомленні.

«Главком» писав, що на Закарпатті триває ліквідація великої лісової пожежі поблизу селища Воловець Мукачівського району. Станом на ранок 6 травня вогонь пройшов площу близько 75 га в урочищі Кілиця. Ситуація залишається складною, вогонь не вдається приборкати. Повідомлення про загоряння лісу на схилах Боржавського хребта надійшло до Служби порятунку напередодні. Через складний рельєф, засушливу погоду та сильні пориви вітру полум’я швидко поширилося високогір’ям.

Нагадаємо, у селі Ізки Хустського району на Закарпатті спалахнула масштабна пожежа в дерев'яному готельному комплексі на території одного з курортів. Через сильний вітер вогонь стрімко поширюється конструкціями будівлі, а рятувальники не мають доступу до пожежного водопостачання.

