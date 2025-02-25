Відключення світла 26 лютого: як і для кого діятимуть графіки

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак

Завтра, 26 лютого, відключення електроенергії діятимуть для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Коли діятимуть відключення світла:

16:00 – 19:00.

Водночас обмеження побутових споживачів наразі не прогнозується. Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – зазначає «Укренерго».

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Як повідомлялося, американська сторона запропонувала запровадити мораторій на атаки по енергетичних обʼєктах України та Російської Федерації.

До слова, компанія «Укренерго» після внесення змін у законодавство отримала можливість врегулювати проблеми боргів на ринку електроенергії та покращити платіжну дисципліну.