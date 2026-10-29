Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Асоціація газовидобувних компаній пояснила, чому частковий експорт газу не загрожує внутрішньому ринку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Асоціація газовидобувних компаній пояснила, чому частковий експорт газу не загрожує внутрішньому ринку
фото: Уніан

Через російські удари по підприємствах комерційний попит на газ суттєво скоротився

Частковий експорт газу, який нещодавно дозволив Кабмін, не має створити ризиків для внутрішнього постачання та газового балансу України. Йдеться про обмежений і жорстко регульований механізм, який запровадили на тлі профіциту ресурсу в комерційному сегменті. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За його словами, до повномасштабної війни промисловість була одним із найбільших споживачів газу в Україні. Зараз через російські удари по підприємствах комерційний попит суттєво скоротився.

«І, фактично, в середньому, якщо до повномасштабки це була десь третина, то зараз ці показники впали десь мінімум на 30-40%. Тобто, станом на зараз, десь 20-25% це комерційний ринок промисловий, а 75% це так званий регульований ринок населення, Теплокомуненерго», — пояснив Петренко.

Саме на комерційному ринку переважно продають свій ресурс приватні видобувники. Через падіння промислового споживання вони почали видобувати більше газу, ніж могли реалізувати всередині країни

«Приватні видобувні компанії фактично почали видобувати газу більше, ніж вони могли продати на українському ринку. Тобто в нас виник так званий профіцит – видобутку більше, ніж споживання», – зазначив Петренко.

За його словами, саме за таких умов держава погодила можливість експорту частини українського газу. При цьому механізм спеціально зробили обмеженим і контрольованим, щоб зовнішні продажі не позначилися на забезпеченні українських споживачів.

«Було проведено відповідні переговори і, відповідно, прийнято дуже обмежене, дуже регульоване рішення надання права приватним компаніям здійснювати експорт, який жодним чином не вплине на постачання газу в Україні, жодним чином не вплине на баланс з точки зору енергетичного, але додасть додаткових податків в державний бюджет України», — наголосив Петренко.

Водночас Україна вже завчасно накопичила ресурс для проходження опалювального сезону. Петренко зазначив, що підземні сховища вдалося наповнити, зокрема, газом українського видобутку.

«Україна змогла завчасно заповнити підземні сховища газу ресурсом саме українського видобутку. І якраз цей ресурс буде використаний для того, щоб успішно пройти зиму», – сказав він.

Раніше віцепрезидент із питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець наголошував, що продаж газу за кордон може дати видобувним компаніям обігові кошти на ремонти пошкоджених російськими атаками об’єктів і продовження видобутку.

Теги: експорт ринок промисловість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Запоріжсталь» опинилася під загрозою тривалої зупинки після російських ударів
Зупинка «Запоріжсталі» загрожує десяткам тисяч робочих місць та економіці промислових міст – Der Spiegel
2 жовтня, 14:51
Нульову квоту на експорт металобрухту Кабмін запровадив з 1 січня 2026 року
Бізнес закликав уряд зберегти нульову квоту на експорт металобрухту у 2027 році
5 жовтня, 14:48
Вихід із кризи у металургії залежить від відновлення логістики та зниження транспортного тиску – ЗМІ
Вихід із кризи у металургії залежить від відновлення логістики та зниження транспортного тиску – ЗМІ
7 жовтня, 13:48
Квота бронювання для підприємств ОПК знизиться? NAUDI звернулася до уряду
Квота бронювання для підприємств ОПК знизиться? NAUDI звернулася до уряду
10 жовтня, 08:48
Вартість купівлі однокімнатного житла знизилася у чотирьох районах Києва
Сплеск попиту на тлі постійних тривог: що коїться з цінами на квартири в Києві
12 жовтня, 17:14
Голова Фонду держмайна вважає, що приватизація ОПЗ може мати не лише економічне, а й геополітичне значення
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні
18 жовтня, 18:15
Росія заявила про підготовку наступних партій пального для США
Росія оголосила, коли до США вирушить перший танкер із дизелем
21 жовтня, 12:08
Через СВАМ та квоти ЄС Україна може втратити понад $1 млрд до кінця року
«Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну»: євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAM
23 жовтня, 14:01
Байрактар заявив, що угода між США та Росією про постачання дизельного пального є важливою з погляду енергетичної безпеки Туреччини
Туреччина отримає частину дизеля від угоди РФ із Трампом
18 жовтня, 19:26

Бізнес

Асоціація газовидобувних компаній пояснила, чому частковий експорт газу не загрожує внутрішньому ринку
Асоціація газовидобувних компаній пояснила, чому частковий експорт газу не загрожує внутрішньому ринку
ЄС обмежує українську сталь, зате продовжує завозити російські сляби – «Метінвест»
ЄС обмежує українську сталь, зате продовжує завозити російські сляби – «Метінвест»
В Україні зараз немає ринкових підстав для скасування нульової квоти на експорт брухту – експерт
В Україні зараз немає ринкових підстав для скасування нульової квоти на експорт брухту – експерт
Планування роботи під час війни. «Метінвест» пояснив, як змінилися підходи
Планування роботи під час війни. «Метінвест» пояснив, як змінилися підходи
Нове підвищення залізничних тарифів. Центр транспортних стратегій оцінив наслідки
Нове підвищення залізничних тарифів. Центр транспортних стратегій оцінив наслідки
«ДТЕК Енерго» відзвітував про сплату податків за три квартали 2026 року
«ДТЕК Енерго» відзвітував про сплату податків за три квартали 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
118K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
88K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua