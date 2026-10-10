Квота бронювання для підприємств ОПК знизиться? NAUDI звернулася до уряду

Національна асоціація оборонної промисловості вимагає зберегти 100% бронювання працівників оборонки

Національна асоціація оборонної промисловості України (National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI) вимагає від Мінекономіки відкликати проєкт постанови про зниження квоти бронювання для ОПК до 85%. За даними асоціації, цей документ вже надійшов на погодження до центральних органів виконавчої влади.

В заяві об’єднання зазначено, що ця пропозиція безпосередньо загрожує національній безпеці України, підриває обороноздатність держави та може зірвати виробництво і розробку озброєння, а також зірвати виконання чинних оборонних контрактів.

«Оборонна промисловість щороку постачає Силам Оборони зброї та техніки на понад $10 млрд. На кожного працівника припадають десятки тисяч доларів готової продукції. Попри російські удари й вимушені релокації, виробники наростили випуск і забезпечують понад потреби Сил Оборони в озброєнні. ОПК на сьогодні є однією з галузей економіки, яка забезпечує безперебійне надходження десятків мільярдів податкових зборів. Скорочення бронювання загрожує втратою фахівців, які озброюють військо. Якщо посиплеться ОПК – посиплеться фронт», – йдеться у заяві.

Асоціація також застерігає, що втрати виробництва можуть значно перевищити мобілізаційний ефект. За галузевою оцінкою, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих. Але співробітники оборонних компаній, працюючи з ризиком для власного життя на 100% виконують усі завдання поставлене перед оборонкою військом та політичним керівництвом держави.

На додаток, виробники вже працюють в умовах дефіциту кваліфікованих працівників. Додаткові кадрові втрати означатимуть менше інновацій, повільніше виконання замовлень і відкладений запуск нових потужностей.

За даними дослідження ринку праці, 70% вакансій припадає на робітничі, інженерні та технічні спеціальності. Саме такі фахівці постійно потрібні оборонним підприємствам.

«Втрата підготовлених працівників збільшить витрати та час. Підприємства вкладають кошти в навчання на виробництві, наставництво та співпрацю з освітніми закладами. Після втрати фахівця доведеться знову оплачувати пошук і підготовку заміни. Поки новий працівник набуває кваліфікації, його продуктивність нижча, а досвідчені колеги витрачають час на навчання. Це підвищує собівартість продукції», – йдеться у заяві.

Тому NAUDI вимагає вилучити норму про 85% із проєкту постанови та зберегти 100% квоту бронювання для ОПК військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств ОПК.

Нагадаємо, із 18 жовтня 2026 року для аграрних підприємств зміняться критерії отримання статусу критично важливого для економіки. «Главком» розбирався, кому нові правила відкриють шлях до бронювання, скільки коштуватиме його збереження та чому навіть після послаблення вимог частина господарств усе одно може зіткнутися з проблемами. Детальніше про це читайте тут: Бронювання аграріїв: головні зміни для бізнесу з жовтня.