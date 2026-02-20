Головна Світ Політика
П'ять країн Альянсу запускають масове виробництво дешевих безпілотників

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
П'ять країн Альянсу запускають масове виробництво дешевих безпілотників
Частина вироблених дронів буде передана Збройним силам України в межах Коаліції дронів
фото з відкритих джерел

Німеччина, Франція, Італія, Польща та Велика Британія заявили, що будуть спільно розробляти нові недорогі автономні дрони, оскільки НАТО намагається посилити свою протиповітряну оборону проти Росії

П’ять країн-членів НАТО – Велика Британія, Німеччина, Польща, Латвія та Литва – підписали меморандум про спільну розробку та масове виробництво низькобюджетних безпілотників. Мета ініціативи – забезпечити армії Альянсу тисячами дешевих дронів, враховуючи досвід війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За даними видання, міністри оборони п'яти країн заявили, що запустять ініціативу під назвою «Недорогі ефектори та автономні платформи» з метою виробництва дронів протягом року. 

«Разом ми маємо одне з найкращих на всій планеті обладнання для збивання повітряних загроз», – заявив журналістам заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард.

Це буде єдиний технологічний стандарт, що дозволить суттєво знизити вартість кожного апарата. Основним пріоритетом є випуск FPV-дронів та розвідувальних БпЛА, які можна виготовляти у великих масштабах без використання дорогих західних компонентів.

Ця програма є частиною більш широких зусиль Європи, спрямованих на те, щоб взяти на себе відповідальність за власну оборону, на тлі інтенсивного тиску з боку адміністрації Трампа і сумнівів щодо прихильності Вашингтона до НАТО.

Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року Росія імпортувала китайських дронів через Таїланд на суму $125 млн. Розслідування Bloomberg виявило, що Таїланд перетворився на критично важливу транзитну точку, через яку товари подвійного використання потрапляють до Москви в обхід західних санкцій

