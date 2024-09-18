Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи

Frankenburg Technologies була створена на початку 2024 року

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво протидронових ракетних систем в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Frankenburg Technologies створена лише у січні 2024 року за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії.

Frankenburg Technologies консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора.

Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції та технологічне партнерство з Siemens.

Згідно з документами компанії, із Frankenburg Technologies пов’язаний Маргус Ліннамяе, один з найбагатших бізнесменів Естонії.

Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks.

Нагадаємо, Естонія хоче розвивати вітчизняну галузь із виробництва боєприпасів – закупівельний підрозділ Сил оборони країни ECDI (Estonian Centre for Defence Investments) 21 серпня повідомив про тендер, у рамках якого Естонія хоче обрати одного з виробників боєприпасів, що на їхній військові базі відкриє цех – охочі взяти участь у проєкті мають надати свої пропозиції по ньому до початку жовтня.

Як повідомлялося, Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги. Новий пакет містить зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу Mistral та ракети до них.

До слова, Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів уп'ятеро з початку повномасштабної війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал на пресконференції також заявив, що країна продовжуватиме надавати Україні підтримку та виділяти 0,25% ВВП країни як військову допомогу ЗСУ. Крім того, він зазначив, що необхідно «продовжувати працювати над посиленням санкцій» проти Росії.