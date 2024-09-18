Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи
Компанія вироблятиме протидронові ракетні системи
фото з відкритих джерел

Frankenburg Technologies була створена на початку 2024 року

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво протидронових ракетних систем в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Frankenburg Technologies створена лише у січні 2024 року за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії.

Frankenburg Technologies консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора.

Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції та технологічне партнерство з Siemens.

Згідно з документами компанії, із Frankenburg Technologies пов’язаний Маргус Ліннамяе, один з найбагатших бізнесменів Естонії.

Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks.

Нагадаємо, Естонія хоче розвивати вітчизняну галузь із виробництва боєприпасів – закупівельний підрозділ Сил оборони країни ECDI (Estonian Centre for Defence Investments) 21 серпня повідомив про тендер, у рамках якого Естонія хоче обрати одного з виробників боєприпасів, що на їхній військові базі відкриє цех – охочі взяти участь у проєкті мають надати свої пропозиції по ньому до початку жовтня.

Як повідомлялося, Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги. Новий пакет містить зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу Mistral та ракети до них.

До слова, Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів уп'ятеро з початку повномасштабної війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал на пресконференції також заявив, що країна продовжуватиме надавати Україні підтримку та виділяти 0,25% ВВП країни як військову допомогу ЗСУ. Крім того, він зазначив, що необхідно «продовжувати працювати над посиленням санкцій» проти Росії.

Читайте також:

Теги: Естонія озброєння бізнес зброя безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виготовлення одного захисного екрана може коштувати до $20 тис.
Деяка американська техніка виявилася неготовою для війни в Україні – The Hill
16 вересня, 16:02
Шойгу та Кім Чен Ин обговорили двосторонні та міжнародні питання під час зустрічі
Про що свідчить візит Шойгу до Північної Кореї: Bloomberg розповіло
14 вересня, 10:26
Зеленський поки не може підтвердити інформацію про застосування іранських балістичних ракет Росією
Зеленський прокоментував передачу іранських ракет Росії
11 вересня, 18:21
У селищі Мала Данилівка горів житловий будинок
Росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами: є постраждалі
7 вересня, 19:53
Зеленський підкреслив критичну важливість питання дальності ударів
Зеленський зробив заяву щодо можливості ударів по Кремлю
6 вересня, 21:49
Таємний підземний тунель, розкопаний на півночі Гази мав залізничну колію
Інженери ЦАХАЛу виявили в одному із тунелів ХАМАСу залізницю
4 вересня, 14:23
В Україні триває пошукова, теоретична та експериментальна робота для визначення технічної можливості створення нової бойової техніки
Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ анонсував появу нових типів дронів
3 вересня, 14:48
фото з відкритих джерел
Названо приблизну кількість незадекларованої зброї, що може бути в українців
30 серпня, 14:32
Переможцям нададуть грошову допомогу у розмірі до 114 тис гривень
У Мінреінтеграції розповіли, як українські підприємці можуть отримати грант для бізнесу
20 серпня, 23:05

Бізнес

Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи
Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи
Гірничо-металургійний комплекс попри втрати інвестував у розвиток більше майже 17 мільярдів
Гірничо-металургійний комплекс попри втрати інвестував у розвиток більше майже 17 мільярдів
Українські компанії вперше зможуть взяти участь у тендерах коаліції дронів
Українські компанії вперше зможуть взяти участь у тендерах коаліції дронів
«Укрзалізниця» підвищить тарифи вже цього року: подробиці від Forbes
«Укрзалізниця» підвищить тарифи вже цього року: подробиці від Forbes
Мін'юст завадив другу Таїсії Повалій вивести з-під санкцій бізнес в Україні
Мін'юст завадив другу Таїсії Повалій вивести з-під санкцій бізнес в Україні
«Нова пошта» почала торгувати паливом
«Нова пошта» почала торгувати паливом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
83K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
22K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua