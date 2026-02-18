Головна Світ Політика
Три країни заснували міжнародний фонд підтримки транспорту України

Три країни заснували міжнародний фонд підтримки транспорту України
Швеція, Канада і Литва створили фонд для доріг, портів і залізниці України
фото: mindev.gov.ua

У Стокгольмі Литва, Швеція та Канада підписали угоду про підтримку дорожньої, залізничної та логістичної інфраструктури за участі міжнародних фінансових партнерів

Литва разом зі Швецією, Канадою та Україною підписала у Стокгольмі угоду про створення спеціального фонду підтримки Міжнародного транспортного форуму для відновлення української транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Delfi.

У Міністерстві комунікацій та транспорту Литви пояснили, що новий фонд надаватиме фінансову та аналітичну допомогу для задоволення нагальних потреб України у сфері цивільного транспорту. Йдеться про відновлення доріг, залізниць, портів, авіаційної інфраструктури, міської мобільності та логістичних систем.

Очільник литовського міністерства Юрас Тамінскас наголосив, що Вільнюс і надалі підтримуватиме Україну у відбудові транспортного сектору та інтеграції з європейськими мережами. «Спільними зусиллями ми можемо не тільки робити свій внесок у відновлення зруйнованої дорожньої та залізничної інфраструктури, але й допомогти створити надійні та стійкі транспортні зв'язки з Україною», – зазначив Тамінскас.

Координацію діяльності фонду забезпечуватиме CIG4U (Common Interest Group for Transport in Ukraine). Ця група сприятиме обміну актуальною інформацією між партнерами про нагальні потреби української транспортної системи та просуватиме довгострокові ініціативи з розвитку транспортних коридорів.

За пропозицією Литви, виконавчі функції фонду виконуватиме литовське Центральне агентство з управління проєктами (ЦАУП). Очікується, що структура відповідатиме за реалізацію практичних програм і координацію міжнародної допомоги.

Серед перших проєктів, які планують реалізувати, – встановлення автоматизованих систем зважування транспортних засобів на українських прикордонних пунктах, реконструкція електричних підстанцій, а також заходи із підвищення стійкості та захисту критично важливої транспортної інфраструктури. Ці ініціативи мають допомогти відновити стабільність логістичних маршрутів і покращити безпеку перевезень.

Підтримка України здійснюватиметься у співпраці зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та іншими міжнародними фінансовими інституціями. Учасники ініціативи розраховують, що фонд дозволить швидше залучати ресурси для відбудови та сприятиме модернізації транспортної системи з урахуванням європейських стандартів.

Створення фонду стало черговим кроком міжнародних партнерів у відновленні української інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень унаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Європейські держави дедалі активніше долучаються до фінансування проєктів, спрямованих на забезпечення стійкості економіки та інтеграцію України до спільного транспортного простору ЄС.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна продовжує отримувати системну міжнародну допомогу для підтримки енергетичної інфраструктури. За його словами, уряди іноземних держав, благодійні організації, бізнес і громадяни передають фінансову підтримку, генератори та обладнання для лікарень, громад і критичних об’єктів. Допомога надходить у межах міждержавних програм, гуманітарних ініціатив і через Механізм цивільного захисту ЄС, що дозволяє зміцнювати стійкість енергосистеми та підготовку регіонів до можливих перебоїв із електропостачанням.

