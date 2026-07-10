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Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці». Федерація роботодавців ПЕК звернулась до уряду

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці». Федерація роботодавців ПЕК звернулась до уряду
Вантажні тарифи «Укрзалізниці» планують збільшити на 30% із 1 серпня 2026 року
фото: depositphotos.com

Подорожчання доставки вугілля залізницею створить нові ризики для енергосистеми – ФРУПЕК

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала уряд не допустити підвищення на 30% тарифів на вантажні залізничні перевезення з серпня 2026 року. Йдеться насамперед про перевезення вугілля, від якого залежить робота теплової генерації під час опалювального сезону.

У Федерації пояснюють: для вугільних підприємств залізниця фактично не має альтернативи. Тому підвищення тарифів означає просту річ – доставка вугілля до електростанцій стане дорожчою, собівартість видобутку зросте, а у підприємств залишиться менше коштів на запаси палива, ремонти та відновлення виробничої інфраструктури.

«Реалізація зазначеної ініціативи створить додаткове фінансове навантаження на підприємства паливно-енергетичного комплексу, ускладнить їхню підготовку до осінньо-зимового періоду та не вирішить системних проблем функціонування АТ «Укрзалізниця», – заявив голова Федерації Анатолій Татаринов.

За його словами, найбільшого впливу зазнають саме виробники вугілля, зокрема підприємства у прифронтових зонах. Вони вже четвертий рік працюють в умовах війни, забезпечують паливом теплову генерацію, формують запаси вугілля та одночасно відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

У Федерації попереджають: якщо логістика подорожчає, частина видобутку може стати економічно невигідною. Це означає ризик зменшення обсягів вугілля саме тоді, коли теплова генерація має пройти зимові піки навантаження та підтримувати баланс енергосистеми.

«Зростання логістичних витрат знижує економічну ефективність роботи шахт та може призвести до зменшення обсягів видобутку. Як наслідок, теплова генерація ризикує недоотримати необхідні обсяги палива у період максимального навантаження на енергосистему», – наголосив Татаринов.

Нагадаємо, вантажні тарифи «Укрзалізниці» планують збільшити на 30% із 1 серпня 2026 року та ще на 15% – із 1 січня 2027 року.

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Теги: тарифи вугілля Укрзалізниця залізниця економіка

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