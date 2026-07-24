Біля Румунії зазнало пошкоджень судно, що везло вугілля для України

Інцидент стався неподалік гирла Дунаю. Судно могло натрапити на морський дрон або міну

У ніч проти 24 липня в економічній зоні Румунії зазнав пошкоджень балкер Christiana B під прапором Ліберії, який перевозив вугілля зі США до України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент з надзвичайних ситуацій Румунії.

Екіпаж передав сигнал лиха міжнародним морським каналом зв'язку, повідомивши про аварію на борту та попросивши допомоги. До місця інциденту направили два рятувальні судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі. Крім того, для оцінки ситуації в повітря підняли вертоліт Генерального інспекторату авіації Міністерства внутрішніх справ Румунії.

Згодом капітан повідомив, що ніхто з членів екіпажу не постраждав, а необхідності в евакуації немає. Попри пошкодження, балкер може самостійно дістатися берега, де його оглянуть фахівці та усунуть пошкодження.

За попередніми даними, пошкодження могло бути спричинене зіткненням із морським дроном або вибухом дрейфуючої міни. Наразі румунські служби продовжують стежити за ситуацією та координують взаємодію всіх залучених відомств.

Це вже другий за останні дні інцидент із судном, що прямувало до України. Раніше біля узбережжя Румунії було пошкоджено танкер Gas Lisbon під прапором Ліберії, який перевозив пропан до порту Рені. Президент Румунії Нікушор Дан тоді заявив, що інцидент, найімовірніше, пов'язаний із російською агресією проти України.

Також уранці 23 липня румунський F-16 збив дрон, який порушив повітряний простір країни. Це стало першим випадком застосування румунською авіацією зброї проти безпілотника, що вторгся на територію держави.