Глава уряду встановив дедлайн для звіту про плани стійкості
Прем'єр наголосив, що «критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення»
Прем'єр-міністр Сергій Корецький зібрав відповідальні міністерства та служби щодо незадовільного виконання планів стійкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови уряду в Telegram.
«Зібрав відповідальні міністерства та служби щодо незадовільного виконання планів стійкості. Очікую до кінця тижня отримати реальну картину справ щодо кожного напрямку: що зроблено, де найбільші ризики, де потрібно терміново посилювати», – йдеться у повідомленні.
Корецький наголосив, що «критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення».
«Контроль за виконанням планів буде постійним. Далі буде розширене засідання за участі керівників ОВА та керівників державних компаній», – підсумував глава уряду.
До слова, наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. Найбільший ризик виникне у разі тривалого зниження температури до -10°C і нижче.
Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.
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