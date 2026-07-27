Глава уряду встановив дедлайн для звіту про плани стійкості

Корецький наголосив, що контроль за виконанням планів буде постійним

Прем'єр наголосив, що «критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення»

Прем'єр-міністр Сергій Корецький зібрав відповідальні міністерства та служби щодо незадовільного виконання планів стійкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови уряду в Telegram.

«Зібрав відповідальні міністерства та служби щодо незадовільного виконання планів стійкості. Очікую до кінця тижня отримати реальну картину справ щодо кожного напрямку: що зроблено, де найбільші ризики, де потрібно терміново посилювати», – йдеться у повідомленні.

Корецький наголосив, що «критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення».

«Контроль за виконанням планів буде постійним. Далі буде розширене засідання за участі керівників ОВА та керівників державних компаній», – підсумував глава уряду.

До слова, наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. Найбільший ризик виникне у разі тривалого зниження температури до -10°C і нижче.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.