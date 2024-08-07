Bon.ua – зручний сервіс оголошень

Сервіс оголошень «Бон» пропонує як нові речі, так й ті, які були у використанні

Бажання щось купити або продати змусить користувача звернутися за допомогою до дошки оголошень. Це багатофункціональні сайти з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, де одна категорія користувачів щось продає, а друга категорія користувача купує. Відмінним місцем для їхньої зустрічі буде дошка оголошень Bon.ua, де все передбачено та створено для комфортних умов співпраці.

Публікації доступні як компаніям, так і приватним особам. Відповідно, сервіс оголошень «Бон» пропонує до покупки не тільки нові речі, але й ті, які були у використанні. Тут вдасться знайти щось раритетне, унікальне чи антиквар із особливою цінністю. Продавці у свою чергу отримують чудову можливість продати і заробити, або позбутися непотрібних речей.

Умови розміщення оголошень

Користувачам надається можливість розміщувати безкоштовно до 100 оголошень в наступних рубриках:

запчастини до транспорту;

одяг;

дитячий світ;

будинок та дача;

будівництво та ремонт;

краса і здоров'я;

рослина та тварини;

обладнання.

Інші рубрики є комерційними, але приватним користувачам все одно надається можливість опублікувати кілька оголошень на безкоштовній основі.

Додатково рубрики мають підрубрики для зручного пошуку оголошень покупців. Наприклад, рубрика запчастин до транспорту доповнюється автомобільними інструментами, аксесуарами, багажниками та фаркопами, запчастинами для автобусів, водного транспорту, вантажівок тощо.

Переваги Bon.ua для бізнесу

Якщо обліковий запис використовується для бізнесу, тоді з'являються привілеї. Наприклад, можна імпортувати оголошення з різних сайтів, включаючи prom, використовуючи товарну групу або dom ria. Додатково можна імпортувати інформацію з файлу формату yml. Дозволяється автоматична публікація оголошень з цього файлу щодня, що дозволить автоматизувати роботу аканту у форматі інтернет-магазину.

Дошка Bon.ua пропонує зручний інструмент взаємодії у форматі мобільного додатка. Програми доступні на телефони, що працюють під операційними системами Android та iPhone. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс доповнюється зручним рубрикатором, системою фільтрів та оптимізованим пошуком.

Взаємодія користувачів

Передбачена зручна система повідомлень між продавцями та покупцями, де можна з'ясувати додаткову інформацію та розповісти про характеристики товару, що продається більш детально. В особистому кабінеті допускається додавання певних оголошень до категорії обраних, щоб згодом щось придбати або зв'язатися з продавцем для уточнення даних.