«Він не стане президентом». Трамп відреагував на закиди щодо зростання політичного впливу Маска

Трамп впевнений, що Маск не прагне зайняти президентське крісло

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на критику щодо зростання політичного впливу на нього з боку мільярдера Ілона Маска. Про це пише NBC News.

Трамп впевнений, що Маск не прагне зайняти президентське крісло. Він стверджує, що мільярдер не зможе стати президентом Штатів, навіть якщо хотів би цього, через вимоги Конституції.

«Він не стане президентом, це я вам скажу. І я в безпеці. Знаєте, чому він не може ним стати? Він не народився в цій країні», – сказав Трамп.

Ілон Маск народився в Південній Африці.

Нагадаємо, що бізнесмен і власник платформи X Маск є відданим прихильником Дональда Трампа і публічно підтримував його під час передвиборчої кампанії.

Політичний комітет Ілона Маска America PAC витратив близько 200 мільйонів доларів на підтримку Трампа в передвиборчих перегонах.

У США почали звучати заяви про «президента Маска» через його активний вплив на політичні процеси. Це сталося після того, як Маск допоміг Трампу заблокувати двопартійний законопроєкт, ініційований спікером Палати представників Майком Джонсоном, щодо фінансування уряду.