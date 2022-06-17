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    Бізнес

    Ціни на нафту у світі знизилися

    Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4% - Ціни на нафту у світі знизилися
    Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%
    фото з відкритих джерел

    Підвищення процентних ставок центральними банками чинить тиск на ринок

    Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 17 червня, оскільки побоювання з приводу попиту виникли після підвищення процентних ставок на цьому тижні. Однак нові санкції щодо Ірану стримали зниження. Про це повідомляє Reuters.

    Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%, до $119,34 за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 0,5% до $117,02 за барель.

    Якщо втрати збережуться протягом дня, ф'ючерси на нафту марки Brent продемонструють своє перше тижневе падіння за п'ять тижнів, в той час як ф'ючерси на нафту в США – перше падіння за вісім тижнів.

    «Підвищення процентних ставок центральними банками чинить тиск на ціни на нафту, незважаючи на триваючий дефіцит пропозиції», – сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

    Центральні банки по всій Європі підвищили процентні ставки в четвер, деякі на відсотки, які шокували ринки, і натякнули на ще більш високу вартість запозичень, щоб приборкати стрімку інфляцію, яка знищує заощадження і скорочує прибуток корпорацій.

    Ці кроки були зроблені слідом за підвищенням процентної ставки на 75 базисних пунктів на цьому тижні Федеральною резервною системою США, що є найвищим показником з 1994 року.

    Однак інвестори як і раніше були зосереджені на обмежених поставках після того, як Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Ірану.

    «Ринок стежить за переговорами між Заходом і Іраном в очікуванні відновлення ядерної угоди в останні місяці. Це знову привернуло увагу до поточних проблем з боку пропозиції на ринку», – відзначають аналітики ANZ Research.

    Сполучені Штати в четвер ввели санкції щодо китайських і еміратських компаній, а також мережі іранських фірм, які допомагають експортувати іранську нафтохімічну продукцію. Цей крок може бути спрямований на посилення тиску на Тегеран з метою відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року.

    Нагадаємо, Байден назвав зростання цін «побічним продуктом» допомоги Україні.

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    Теги: нафта росія окупанти США санкції війна ринок ціни Україна окупація #stoprussia
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    Ціни на нафту у світі знизилися